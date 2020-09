Aperçu de l’édition du 21 septembre 2020

À LA UNE À LA UNE

Avoir du chien en pandémie

Les parcs canins peuvent sembler plus vides qu’avant COVID-19, mais l’un des effets secondaires du virus semble être une augmentation du nombre de propriétaires de chiens. En naviguant autour de Terre-Neuve-et-Labrador, Le Gaboteur a remarqué que beaucoup de bons chiens remuaient la queue et aboyaient pour saluer le navire! Votre journal a donc enquêté sur la vie de ces nouveaux propriétaires de chiens et sur les chiens eux mêmes pendant la pandémie. À consulter en pages 6, 7 et 8!

La lutte contre le projet de Gull Island

Le 3 septembre, la North American Mega Dam Alliance a organisé un webinaire en opposition au projet de barrage de Gull Island. Les intervenants ont abordé divers problèmes liés au projet planifié depuis des décennies, notamment les questions d’environnement et de droits des autochtones. En page 3 de cette édition!

Des sentiers vers une bonne santé mentale

Lever des fonds en randonnant avec vue sur l’océan et bleuets sauvages à volonté, vraiment? Jusqu’au 31 octobre, l’East Coast Trail Association (ECTA), en partenariat avec l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM ou Canadian Mental Health Association, division de Terre-Neuve-et-Labrador, CMHA-NL), propose à toute personne motivée de parcourir la totalité des 336 kilomètres de ses sentiers pour sa collecte de fonds annuelle, appelée «Trail Raiser – On the Go». Lisez plus en page 5!

Mary Barry réunit tout le Canada, pour la musique

C’est une Saint-Jean bien particulière qu’ont vécue tous les personnes d’expression française du Canada, le 24 juin dernier. Si la pandémie a bouleversé les traditions habituelles pour célébrer cette fête, il n’a pas été question de mettre la musique francophone au placard! Rencontre avec l’artiste terre-neuvienne Mary Barry qui a participé aux célébrations musicales de « Tout pour la musique » en juin dernier, organisées par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Retour sur cette célébration estivale en page 11!

