Le Gaboteur – Aperçu – 25 septembre 2017

Pour son édition du 25 septembre 2017, Le Gaboteur consacre son dossier principal au Tartuffe, un des chefs-d’oeuvre de Molière. Qui l’eût cru, une traduction de la pièce sera présentée du 28 septembre au 14 octobre 2017 dans plusieurs villes de l’île de Terre-Neuve. Mise en scène par Jillian Keiley, ce Tartuffe qui se veut « très librement adapté et encore plus librement traduit par Andy Jones » est avant tout un coup de maître où l’humour se mêle à l’intelligence… Sans imposture. Apprenez-en sur le Tartuffe et sur le travail de M. Jones et son équipe dans nos pages centrales.

En manchette

Stephenville, carrefour francophone – Aujourd’hui, aucun organisme de Stephenville n’est représenté au sein de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Et pourtant, les gens de Stephenville avaient créé une association francophone au milieu des années 1970. À lire en page 13.

Le canabis et les jeunes : le vrai du faux – Depuis le dépôt du projet de loi canadien sur la légalisation du cannabis à usage récréatif, de nombreux parents s’inquiètent des impacts sur la santé de leurs enfants. Des informations contradictoires sur la toxicité du cannabis contribuent aussi à des perceptions mitigées : le cannabis, « inoffensif » ou « porte d’entrée vers les drogues dures » ? À lire en page 6.

Aider des proches qui sombrent dans l’oubli – Que ce soit à cause de l’âge ou de la maladie, la perte de la mémoire et la perte d’autonomie sont souvent accompagnées par la dépression et l’agressivité. « Que puis-je faire pour aider? » s’est demandée notre collaboratrice Marie-José Mahé quand sa mère, une citoyenne de Saint-Pierre âgée de 95 ans, a perdu beaucoup d’autonomie. À lire en page 10.

À lire aussi dans ce numéro :

Revenu des ménages – Les tendances auraient déjà changé depuis mai 2016 – page 2

Marches et veilles pour dénoncer la violence faite aux femmes – page 3

Éditorial – Quel impact? En 30 secondes chrono – page 4

Au programme de l’ACFSJ – Des activités variées, pour tous les âges, et tous les goûts (ou presque) – page 5

Vague de recrutement dans les organismes francophones – page 5

Article 23 et recensement – L’éducation en français : une demande sous-estimée – page 6

La France médiévale à l’honneur dans le théâtre anglophone de Terre-Neuve – page 7

Aider : quelques principes et des exemples de la méthode Montessori en gériatrie – page 10

Langues officielles – La loi peut-elle remédier à l’insécurité linguistique des jeunes? – page 11

Chronique Dans nos écoles francophones – page 11

Du théâtre en français pour les écoles pendant le festival du vent – page 15