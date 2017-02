Le Gaboteur – aperçu – 13 février 2017

Chantal Lecavalier et Charles Garnier, de Labrador City, viennent de rentrer d’Haïti. Dans le village de Duval, situé dans les montagnes de cette île des Antilles, ces deux habitants de Labrador City se sont consacrés à la construction d’une école, à diverses réparations, aux enfants et aux malades pendant deux semaines. En retour, ils ont reçu des leçons de débrouillardise et beaucoup d’émotions. En pages centrales de cette édition, Charles Garnier partage le journal qu’il a tenu pendant cette aventure. Sur cette photo, Chantal est entourée de son fan-club.

Cette édition vous intéresse? Vous pouvez l’acheter en cliquant ICI.

En manchette

Les francophones d’ici en 2036 ? Lenombre de personnes de langue maternelle française de Terre-Neuve-et-Labrador sera à toutes fins pratiques le même qu’aujourd’hui en 2036, révèle une récente étude de Statistique Canada présentée. Cette étude rappelle par ailleurs qu’en 2011, un Terre-Neuvien et Labradorien sur deux ayant le français comme première langue officielle parlée était originaire d’une autre province canadienne.

Chocolat que c’est bon! En cette édition de veille de la Saint-Valentin, fête qui met à l’honneur l’amour et le chocolat, Émilie Marchal, la directrice générale de l’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ACFSJ), nous livre une recette de Petites douceurs au chocolat et à la pâte d’amande. Émilie, née en Alsace, était-elle prédestinée à jeter l’ancre à Terre-Neuve? On peut le croire lorsqu’on sait qu’elle est originaire de Windstein. « Le nom de mon patelin natal est en allemand. Il veut dire Vent et Pierre en français », explique-t-elle en rigolant.

La solidarité, vue par Mamdouh Alfouey. Plus de mille personnes ont formé un bouclier humain autour de la mosquée de Saint-Jean vendredi 3 février afin de montrer leur solidarité avec la communauté musulmane après l’attentat terroriste de Québec. Le Gaboteur a confié la réalisation d’un photoreportage sur l’événement à Mamdoudh Alfouey, un jeune de 15 ans née en Syrie et élève en 9e année à l’école Bother Rice Junio High de Saint-Jean.

À lire aussi dans cette édition

Suspense pour la deuxième école francophone à Saint-Jean – Page 3

Vente de colère suite aux décisions sur le statut d’Indien Qalipu – Page 3

Quel avenir pour Rafale FM? – Page 4

Le retour des réjouissances d’hiver – Page 5

Rencontre avec Remzi Cej, président de la Commission des droits humains de Terre-Neuve-et-Labrador – Page 7

La Fédération des parents rend hommage à l’éducatrice Diana White – Page 10

Pourquoi j’aime l’opéra et le ballet – Page 11

Le retour du concours de BD – Page 13