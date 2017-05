Le Gaboteur – Aperçu – 08 mai 2017

Ces jours-ci Sophie Thibodeau, présidente de l’Association francophone du Labrador (AFL) et vice-présidente de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), donne la piqûre de la création de bijoux en verre à des dizaines d’adultes et d’élèves de Port-au-Port, de Saint-Jean et de Labrador City. En 2014, elle a mis son expertise d’artiste du verre et sa grande générosité au service de la supervision et de la réalisation de la trilogie » Faire son chemin ». une oeuvre collective relatant l’évolution de la ville québécoise de Fermont, qui célébrait alors son 40e anniversaire. Les trois pièces de cette trilogie sont présentées dans cette édition, tout comme des photos d’un des ateliers animés par madame Thibodeau. Notre photo de page couverture est un détail de « Faire son chemin ».

En manchette

Holy Cross : visite guidée

À quoi ressemble l’école Holy Cross de Saint-Jean, dans laquelle le CSFP espère déménager les élèves de la 7e à la 12e année en septembre? Une journée porte ouverte était organisée le 27 avril pour les parents, les enfants et toutes les personnes intéressées. Suivez nos guides, Nikola LeBel et Lizaveta Zakarova, une élève des Grands-Vents, en pages 4 et 5.

Qui fait quoi pour les nouveaux arrivants ?

Plusieurs organismes communautaires contribuent à l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants à Terre-Neuve-et-Labrador. En pages 8, 8 et 10, incursion dans l’univers de quatre d’entre eux : l’Association des nouveaux Canadiens (ANC), le Refugee and Immigrant Advisory Council (RIAC), le Réseau immigration francophone de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) et le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE TNL).



Flannery, de Lisa Moore, en français

Le roman mélodramatique Flannery est un choix formidable pour ceux qui sont à la recherche d’un nouveau livre à savourer. Cette histoire captivante, écrite par la talentueuse Lisa Moore en 2016, est désormais disponible en traduction française. Flannery est une adolescente de seize ans qui traverse une période à peu près insurmontable. « Le thème est très moderne et actuel, ce qui rend le livre très captivant! Ceux qui s’attendent à une lecture dramatique et mouvementée ne seront pas déçus! », explique notre jeune collaboratrice Lizaveta Zakharova en page 13 de cette édition.

À lire aussi dans ce numéro



Établir des ponts et « aller vers » – Page 2

800 000 $ pour faciliter l’embauche de diplômés étrangers – Page 3

2e école à Saint-Jean : l’avis des jeunes – Page 5

Le verre unit Port-au-Port, Saint-Jean et le Labrador – Page 6

Roger Ozon, le grand pédagogue – Page 7

L’Association des nouveaux canadiens au service des résidents permanents – Page 8

Enseigner l’anglais, c’est aussi se faire de nouveaux amis pour Darren Browne – Page 9

Deux organismes rien que pour les francophones – Page 10

L’innovation locale pour combler les lacunes du système – Page 11

Trucs et astuces avant de partager une nouvelle sur Facebook – Page 15

Sophie Thibodeau et la magnifique trilogie de verre « Faire son chemin » – Page 16