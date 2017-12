Avis de tarifs 2018 – Administration portuaire de St. Johns

Administration portuaire de St. John’s

Avis des droits

En vertu de l’article 51 de la Loi maritime du Canada, avis est donné par la présente que l’Administration portuaire de St. John’s propose : (i) (a) d’augmenter les frais d’utilisation du port de 1,6% et (b) de modifier les Frais de service d’électricité en instaurant un tarif de 20 $ par jour, ou une portion de ce tarif, pour l’utilisation des installations électriques des quais 6 et 7, en remplacement des frais actuels au kilowatt/heure (kWh); ces deux hausses entrant en vigueur à compter du 1er mars 2018; et (ii), d’augmenter le tarif par kWh prévu dans les Frais de service d’électricité même moment et au même taux que toute hausse décrétée pour les usagers généraux des services publics locaux durant l’année 2018.

Les frais d’utilisation actuels du port sont disponibles dans le site de l’administration portuaire de St. John’s au www.sjpa.com. Les documents contenant plus de détails sur les propositions citées précédemment sont de plus disponibles dans la section « Nouvelles & Événements » de ce site. Ces documents peuvent également être obtenus sur demande auprès de l’Administration portuaire de St. John’s, et les personnes intéressées à faire des représentations à ce sujet peuvent le faire, par écrit, à l’adresse suivante:

Administration portuaire de St. John’s

1, rue Water

St. John’s, NL A1C 5X8

Tél : (709) 738-4782