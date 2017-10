Assemblée générale annuelle et Fiesta 2017 du Gaboteur!

L’assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc. aura lieu le 20 octobre 2017 au 29 Cookstown Road, à Saint-Jean (Peter Easton Pub), à 19 h, suivie de la Fiesta 2017 du Gaboteur. Ces deux événements sont publics, mais leur programme et règles de participation sont différentes. Les voici.

Assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc.

L’assemblée générale annuelle du Gaboteur Inc. est ouverte à tous, gratuitement. Toutefois, seuls les membres en règle ont droit de parole et de vote sur les résolutions, ont le droit de se présenter au conseil d’administration et d’en élire les membres.

Qui sont les membres? En vertu des statuts et règlements, sont membres de l’organisme Le Gaboteur Inc., les abonné.e.s du journal qui habitent à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que les personnes qui s’acquittent d’une cotisation de 3 $, payable avant l’ouverture de l’assemblée générale. Si vous voulez devenir membre du Gaboteur Inc. avant l’AGA et si votre abonnement est expiré, nous vous invitons à vous abonner ou à vous réabonner en cliquant ICI.

L’ordre du jour de l’assemblée générale est disponible ICI. À noter que cette année, il y aura élection à trois postes au conseil d’administration : la présidence et deux postes d’administrateurs.trices. Les personnes qui ne peuvent être présentes à l’assemblée générale et qui souhaitent se présenter au CA devront faire parvenir une procuration écrite au plus tard le 20 octobre à 19 h à l’adresse presidence@gaboteur.ca.

L’AGA sera diffusée en direct via la page Facebook du Gaboteur. Les membres qui ne peuvent être présents physiquement pourront indiquer leur présence dans les commentaires au moment de l’appel des membres, en début de réunion.

La Fiesta 2017 du Gaboteur

Comme vous pourrez le constater pendant l’assemblée générale annuelle, Le Gaboteur a plusieurs raisons de célébrer en 2017. L’AGA sera donc suivi d’un événement festif en français et en musique, avec du fun pour tous. Cette Fiesta débutera aux environs de 20 h. Le prix d’entrée est de 5 $.

On s’attend à ce que des artistes de la scène musicale locale se joignent à nous. Qui, donc, pensez-vous?

Apportez vos sourires, vos voix, vos instruments et vos ami.es! On se retrouve parmi les divans de la belle salle aux murs de bois du Peter Easton Pub!





Nous invitons les intéressés à s’inscrire à l’évènement sur Facebook à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/events/140201779943349/









Le Gaboteur Inc.’s annual general assembly (AGA) will be held at the Peter Easton Pub (29 Cookstown Road) on the 20th of October 2017 at 7PM, followed by Le Gaboteur‘s Fiesta 2017. Both events are open to the public, but are different of course. Programming is as follows.

Le Gaboteur Inc.’s annual general assembly

The annual general assembly is open to all and all are free to attend. However, only members of the organization can vote on resolutions, nominate and elect members or vie for a seat on the board of directors.

Who are members of the organization? As per our statutes and regulations, anyone Newfoundland and Labrador resident subscribed to Le Gaboteur as well as anyone having payed 3$ to the organisation before the annual general assembly (payable at the door) is a member of Le Gaboteur Inc. If you would like to become a member or if your newspaper subscription is expired, we invite you to subscribe or renew HERE.

The order of the day for the assembly is available HERE (French only). Please note that this year, three new board members will need be elected: a new president and two regular board members. Those who cannot attend the AGA and who wish to vie for a seat on the board of directors must send a letter of intent to presidence@gaboteur.ca by 7PM on October 20th.

The AGA will be streamed live on Le Gaboteur‘s Facebook page. Members not physically present at the assembly will be able to indicate their online presence when members are called at the beginning of the meeting.

La Fiesta 2017 du Gaboteur

There is much cause for Le Gaboteur to celebrate this year. Our AGA will therefore be followed by party of French language and music (thought you don’t need to speak either to attend) with fun for everyone. The Fiesta 2017 will start around 8PM and we ask attendees for a 5$ contribution at the door.

We expect local musicians to join us. Who might they be?

Bring your smiles, your voices, your instruments and your friends! We look forward to laugh to tunes and songs amidst the couches and wooden walls of the Peter Easton Pub!





We invite all interested persons to sign up to our Facebook event at the following address:

https://www.facebook.com/events/140201779943349/