Adjoint à l’entretien – Administration portuaire de St.John’s

Entretenir les installations portuaires au besoin, y compris sans s’y restreindre, l’édifice de l’administration portuaire et les guérites des jetées 9 et 17;

Effectuer des réparations mineures et l’entretien des bâtiments portuaires, guérites et autres installations;

Veiller à l’entretien des véhicules et du matériel portuaire; et

Enregistrer et vérifier la mesure de consommation d’eau et d’électricité des postes d’eau et d’électricité de l’APSJ.