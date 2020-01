Vente aux enchères Soul Feast (Festin d’art) avec Dominique Hurley

Dominique Hurley, artiste-peintre d’ici, mettra aux enchères 20 toiles pendant 20 jours à partir du 20 janvier. La partie la plus appétissante? Vingt pour cent 20% des ventes vont à la Community Food Sharing Association. Les enchères se font en ligne, et les 20 pièces peuvent être vues en personne au magasin d’aliments naturels Simply For Life situé au 140 Stavanger Dr. à St. John’s, où on procédera également à un tirage gratuit donnant la chance de gagner une œuvre originale.

Saviez-vous qu’avec seulement 10$, la Community Food Sharing Association peut obtenir l’équivalent de 430$ de nourriture pour 54 programmes à travers Terre-Neuve-et-Labrador? Si vous vous trouvez au centre-ville de St. John’s, venez jeter un coup d’œil à son exposition Re-Connecting à Modo Yoga sur Duckworth St., où elle offrira, le samedi 25 janvier, une séance de méditation gratuite.