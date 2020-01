C’est gratuit le vendredi pour les étudiants au musée The Rooms

Depuis le 3 janvier 2020, l’entrée au musée The Rooms, au centre-ville de St. John’s, est gratuite le vendredi pour les étudiants de niveau postsecondaire qui présentent une carte d’étudiant valide. Pour le grand public, l’entrée est toujours gratuite entre 18h et 21h le premier mercredi de chaque mois. Et quel bon timing! Il y a une toute nouvelle exposition temporaire au musée qui s’appelle «Of Myths and Mountains» (Des mythes et des montagnes) qui tient l’affiche jusqu’en avril. C’est sans compter la collection permanente.

Lorsque que vous aurez terminé votre visite et que vous serez affamés, faites un arrêt au café au dernier étage du musée. Tous les vendredis on y propose un menu abordable pour les étudiants.

Peintures, histoire et même boustifaille – The Rooms, c’est l’endroit qu’il faut visiter pour avoir un goût de la culture de Terre-Neuve-et-Labrador. Et c’est désormais possible de découvrir tout cela à moindre coût! site web