Offre d’emploi: Adjoint(e) de Direction

ADJOINT OU ADJOINTE DE DIRECTION

Administration portuaire de St. John’s

(Poste permanent)

L’Administration portuaire de St. John’s (APSJ) est à la recherche d’une personne très motivée pour se joindre à son équipe à titre d’adjoint ou d’adjointe de direction. Le ou la titulaire de ce poste est chargé(e) de fournir un soutien administratif et de gestion complet et confidentiel directement au président-directeur général, ainsi qu’au vice-président chargé du développement et au conseil d’administration de l’APSJ.

Principales responsabilités

Gérer des questions sensibles avec un haut degré de confidentialité et de discrétion.

Tenir les archives de l’entreprise pour le bureau du président-directeur général et le conseil d’administration, y compris la correspondance générale, les soumissions du conseil d’administration, les convocations aux réunions, les ordres du jour et les procès-verbaux/résolutions des réunions du conseil d’administration, des comités et des réunions annuelles.

Préparer des lettres, des notes de service, des rapports et des présentations; fournir un soutien exécutif complet au président-directeur général, au vice-président chargé du développement, ainsi qu’au conseil d’administration et à ses comités.

Préparer et distribuer aux administrateurs et au président-directeur général les avis du conseil d’administration et les documents relatifs à l’ordre du jour avant toutes les réunions du conseil d’administration et des comités.

Assurer la liaison avec le président-directeur général dans l’application de la Loi maritime du Canada, du Règlement sur la gestion des administrations portuaires et des lettres patentes de l’APSJ, afin de garantir la conformité en ce qui concerne les questions de gouvernance d’entreprise.

Préparer les rapports annuels concernant la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels et indiquer la contribution de l’APSJ dans Info Source. Aider au traitement de toute demande liée à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Contribuer à l’élaboration du budget de fonctionnement annuel de l’APSJ et du plan d’activités pour le bureau du président-directeur général et le conseil d’administration, et participer à l’analyse des écarts de dépenses.

Capacités et qualifications

Expérience considérable (plus de 5 ans) dans des postes administratifs à responsabilité progressive au niveau de la direction ou de l’encadrement supérieur, avec une formation postsecondaire en commerce, en administration ou dans des domaines connexes.

Des compétences informatiques sont indispensables, avec une connaissance et une maîtrise de Microsoft Word, Excel, Outlook et Adobe Acrobat.

D’excellentes compétences en matière de communication orale et écrite, de relations interpersonnelles et d’organisation sont essentielles.

Capacité à respecter les délais dans un environnement en évolution rapide et à travailler de manière indépendante avec un minimum de supervision, le tout dans le respect de la confidentialité.

Des compétences en matière de communication en français, tant à l’oral qu’à l’écrit, seraient un atout, mais ne sont pas indispensables.

La fourchette salariale du poste est comprise entre 66 620 $ et 83 290 $ et un ensemble d’avantages sociaux complet est offert.

Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de présentation et un curriculum vitæ par courrier, messagerie ou courriel à l’adresse ci-dessous, avant 15 h, le 11 octobre 2023 :

Administration portuaire de St. John’s

C. P. 6178

1, rue Water

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X8

Attention : Président-directeur général

Adresse électronique : [email protected]

L’Administration portuaire de St. John’s est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Nous vous remercions de votre intérêt, mais nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection.