Administration portuaire de St. John’s: Avis – Droits

En vertu de l’article 51 de la Loi maritime du Canada (la « Loi »), avis est par les présentes donné que l’Administration portuaire de St. John’s (l’« APSJ ») propose ce qui suit: i) augmenter tous les droits de port de 2,7 % (à l’exception des droits du service d’électricité par kilowattheure, lesquels demeurent inchangés) à compter du 1er mars 2022 ou à l’issue d’un délai de 60 jours après la publication du dernier des avis, conformément à la Loi; ii) en ce qui a trait à la consommation d’électricité en dehors des quais 6 et 7, harmoniser la part du coût des services publics des droits du service d’électricité par kilowattheure au même taux et à la même date en 2022 que toute modification approuvée par la Régie des commissaires aux services publics.

Le calendrier actuel pour tous les droits et frais de port est disponible sur le site Web de l’APSJ au www.sjpa.com, dans l’onglet «Formulaires et tarifs». Le calendrier proposé et des détails supplémentaires sont disponibles dans l’onglet «Nouvelles». Vous pouvez également vous procurer ces documents sur demande auprès de l’Administration, et les personnes qui souhaitent présenter des observations au sujet de la proposition peuvent le faire par écrit à l’adresse suivante:

Administration portuaire de St. John’s

1, rue Water

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1C 5X8

Tél. : 709-738-4782 Courriel : [email protected]