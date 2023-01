Un grand adieu au Big Land

Plusieurs choses m’ont étonné, ou devrais-je dire, ont dépassé mes attentes. Premièrement, la diversité des activités que l’on peut trouver: golf, soccer, salle de sport, volley-ball, badminton, yoga, concerts dans les bars, bowling, piscine… Il y en a pour tous les goûts. Deuxièmement, j’ai rencontré des personnes venant des quatre coins du monde: Tunisie, Norvège, Sénégal, Cameroun, Philippines, Espagne, Portugal, Pérou, Angleterre, Colombie, Égypte. La population de l’Ouest du Labrador est extrêmement diversifiée.

J’ai rencontré et échangé avec de nombreux Canadiens et Labradoriens. Les premiers contacts ont toujours été chaleureux et bienveillants. Au cours de mes discussions avec des personnes anglophones, lorsque l’on me demandait d’où je venais, il était toujours drôle de constater la réaction de mes interlocuteurs au moment de ma réponse, entre curiosité, amusement et quasi-incompréhension. Souvent, on me demandait: «Are you French from France?».

En effet, les gens étaient généralement curieux de savoir ce qui pouvait bien attirer un Français dans le nord du Canada. Pour ma part, ce sont les grands espaces naturels, les forêts à perte de vue, les milliers de lacs, de la neige comme je n’en ai jamais vu – sur ce dernier point, je n’aurais eu qu’un avant-goût, dans la mesure où j’ai quitté le pays au début du mois de décembre – et je n’ai pas été déçu.

Des impressions durables

Bien que je ne sois resté que six mois dans la région, j’ai tissé des liens avec plusieurs personnes, avec qui j’ai pu échanger sur les points communs et différences entre les cultures françaises et canadiennes. Plusieurs jeunes anglophones ayant des notions de français m’ont également parlé en français ou demandé des conseils pour s’améliorer. J’ai trouvé leurs démarche extrêmement bienveillante et j’y ai vu preuve d’une grande ouverture d’esprit.

À la fin de ce voyage, je ne retire que du positif et j’éprouve une immense gratitude vis-à-vis des gens qui m’ont accueilli et qui m’ont intégré au sein de la région. Je me suis senti à la maison dès la première seconde.