Une chasse au trésor… pour de l’art

Rose Avoine-Dalton

En partenariat avec l’entreprise sociale Guide to the Good, Dominique Hurley, artiste d’origine franco-ontarienne, a organisé une chasse au trésor qui place soixante de ses tableaux originaux dans des magasins et restaurants de tous genres à travers la région métropolitaine de St. John’s.

Le formulaire de la chasse au trésor est disponible via ce code QR, ou en version PDF sur le site web de Dominique Hurley. Il peut être imprimé et déposé au Grounds Café à la fin de l’aventure. Photo: Courtoisie Dominique Hurley

Pour participer, il faut se rendre, entre le 1ᵉʳ et le 30 avril, à chacun des onze emplacements où figurent les peintures. Mais ce n’est pas tout! Rendu en face de l’œuvre d’art, il faut répondre à deux questions dans le formulaire de la chasse au trésor: une sur la peinture elle-même, et une autre au sujet de l’entreprise qui l’héberge.

«J’ai découvert des magasins dans lesquels je n’étais jamais rentrés dedans, j’ai eu de super belles conversations avec les propriétaires et ceux qui travaillent là, j’ai acheté de nouvelles choses que j’ai bien aimées!», témoigne l’artiste de ses belles excursions lors de la planification de la chasse au trésor. «J’ai une vision d’encourager la communauté à faire pareil, à sortir, à s’amuser et aller découvrir de nouveaux magasins et à parler aux gens dans les magasins».

L’aventure mène les participants du centre-ville de St. John’s jusqu’au Grounds Café à Portugal Cove-St. Philip’s, où se trouve une plus grande exposition d’art de l’organisatrice. Les participants auront même la chance de mettre la main sur un trésor à la fin de chasse: le gagnant du tirage repartira avec une de ses peintures préférées de l’exposition!

Un désir d’implication

Dominique Hurley n’est pas une personne qui fait beaucoup de magasinage, mais elle voulait trouver une façon de sortir de ses zones de confort. «Au début janvier j’étais comme “OK, c’est le temps de m’impliquer dans ma communauté” […] parce que j’avais réalisé que vraiment, je n’étais pas très consciente de ce qui s’y passait», nous confie-t-elle. Voulant «encourager les gens à s’amuser et à redécouvrir ou découvrir de nouvelles places, d’interagir avec les autres» et en même temps soutenir les entreprises locales, la francophone a fait appel à Guide to the Good afin que sa vision devienne réalité!

Tval, un magasin de savons et de maquillage écologiques, est une des entreprises de la chasse qui se situe sur Water Street au centre-ville de St. John’s — à vous de découvrir les autres! Photo: Rose Avoine-Dalton

«J’ai contacté Kim Todd, [une guide numérique chez Guide to the Good], je lui ai dit mon idée, puis je lui ai dit que je voulais onze entreprises en total – parce que onze c’est un nombre très spirituel et magique pour moi», explique l’organisatrice.

Guide to the Good (ou Guide jusqu’au bon) est l’entreprise sociale de thegreenrock qui aide les consommateurs à faire des achats locaux, sociaux et écologiques, et toutes les entreprises qui participent à la chasse au trésor en sont membres.

La communauté que mentionne Dominique, celle qui pourra profiter de cette chasse à l’art, ce n’est pas seulement les francophones ou les anglophones de St. John’s — bien que le formulaire soit disponible en français et en anglais. Ce n’est pas non plus seulement pour les amis de l’artiste. La communauté que l’artiste interpelle avec ce projet, c’est vraiment tout le monde qui fréquente la région où se trouvent les entreprises participantes.

La chasse peut se faire à votre rythme pendant tout le mois, ou en une journée, «comme si quelqu’un venait de Corner Brook pour quelques journées et voulait participer», donne en exemple Hurley.

Pour plus d’informations, visitez: https://www.dominiquehurley.com/treasurehunt.