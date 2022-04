«Un statut pour tous»: les migrants manifestent!

Mohamed Salah Eddine Madiou

IJL – Réseau.Presse – Le Gaboteur

Maya, l’une des organisatrices principales du rassemblement, s’adresse à la foule. Photo: Mohamed Salah Eddine Madiou

S’inscrivant dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, célébrée annuellement le 21 mars, ce rassemblement avait pour but d’appeler la communauté migrante de St. John’s à continuer à combattre l’inégalité sociale et la discrimination raciale qui continuent d’entraver les efforts d’intégration de nombreuses personnes issues de l’immigration. Organisé par la division provinciale de l’organisme Migrant Students United, qui est un mouvement mené par des étudiants militant pour les droits des migrants et des réfugiés, l’événement décrivait les méfaits du racisme, la xénophobie et les sources d’intolérance qui s’y rattachent. Il présentait le migrant comme source d’innovation, de travail, et de dynamisme et mettait en valeur la richesse et la force de la différence ainsi que l’importance des rapprochements et des échanges interculturels.

Moins de restrictions pour plus d’inclusion

Lors du discours d’introduction, la porte-parole de cet évènement, Maya, a mis en exergue l’objectif général du rassemblement: «défendre les droits du migrant et contribuer à son inclusion sociale». Ceci implique, selon elle, que «nous devons tous ensemble éliminer la discrimination raciale, l’injustice sociale, le racisme et les discours de haine afin de construire un monde respectueux et paisible où chacun, y compris les migrants et les réfugiés, bénéficie d’un accès aux ressources lui permettant de contribuer concrètement à toutes les facettes de la société».

Après avoir souligné l’objectif général de l’événement, les organisateurs ont abordé la question des pratiques raciales et discriminatoires qui touchent l’étudiant international ou ce qu’ils préfèrent appeler «l’étudiant migrant». Selon eux, l’expression «étudiant migrant», contrairement à «étudiant international», est beaucoup plus inclusive puisqu’elle ne se limite pas à ceux et celles qui étudient à l’université seulement.

«Personne n’est illégal», lit-on sur la pancarte. Photo: Mohamed Salah Eddine Madiou «Unis contre le racisme. Statut pour tous!» Photo: Mohamed Salah Eddine Madiou

Selon Laurena Lucinda Fernandez, l’une des organisatrices et aussi étudiante en études de genre et linguistique à l’Université Memorial, l’un des buts du rassemblement est de «dénoncer les restrictions auxquelles l’étudiant migrant est aujourd’hui confronté».

«Par exemple, le nombre d’heures de travail autorisées sous permis d’étude est de 20 heures seulement par semaine, ce qui n’est pas suffisant. À cause de la pandémie et de la cherté de la vie, l’étudiant est obligé de travailler plus de 20 heures par semaine, ce qui est non seulement abusé mais aussi mauvais pour l’engagement scolaire. Aussi, nous payons des taxes mais n’avons pas accès à beaucoup de ressources et à des aides financières», ajoute-elle.

Dominica Laupella, une autre organisatrice et aussi une ancienne étudiante en géographie y est allée d’une tirade bien sentie contre la forte inflation des frais de scolarité et relate sa propre expérience en tant qu’étudiante diplômée avec le Régime d’assurance-soins médicaux provincial, qui n’a pas voulu renouveler sa couverture d’assurance MCP en pleine pandémie parce qu’elle n’était plus étudiante.

Sur cette base, les organisateurs demandent au gouvernement fédéral un allègement administratif et l’adoption d’un régime d’immigration plus souple, qui soit conforme aux difficultés sanitaires du moment et qui prend en considération la situation délicate du migrant en général et de l’étudiant migrant en particulier. En outre, ils demandent une élimination de la limite horaire du permis d’étude qui permettra à l’étudiant migrant de gagner plus d’argent et de subvenir adéquatement à ses besoins. Par ailleurs, ils réclament la possibilité de prolonger et de renouveler leurs permis d’études après son expiration.

Photo: Mohamed Salah Eddine Madiou

La résidence permanente

Toutefois, les organisateurs sont conscients que le seul moyen d’avoir accès à tous ces débouchés à la fois est d’avoir la résidence permanente. Ainsi, ils ajoutent une autre revendication à leur liste: «un statut pour tous». Les organisateurs exhortent le gouvernement à offrir à tous les migrants des voies d’accès plus faciles et immédiates à la résidence permanente et à régulariser toutes les personnes migrantes, sans exception, notamment pour permettre un meilleur accès aux soins de santé, qui est d’autant plus essentiel en pleine pandémie de COVID-19.

À cet égard, Maya, explique que «les migrants ont été vivement touchés par la pandémie et se sont retrouvés sur la ligne de front. Le gouvernement doit leur attribuer un statut d’immigration stable qui améliorera leur qualité de vie et qui leur permettra de progresser dans leur inclusion sociale». Dans le même sens, Laurena ajoute que «la pandémie continue d’affecter le quotidien des migrants et des étudiants migrants. La seule façon de contourner ces difficultés est d’avoir la possibilité de demander la résidence en toute facilité, ou du moins d’avoir accès aux mêmes ressources que les citoyens canadiens et les résidents». Il est important de souligner que sans accès aux prestations gouvernementales et sans couverture de soins de santé, les migrants se trouvent dans une position hautement vulnérable face à la crise sanitaire.

Il est aussi important de rappeler que plusieurs organismes et mouvements associatifs étaient présents à cet événement, à savoir Black Lives Matter, Canadian Federation of Students, Workers Action Network, et Migrant Students Movement.