Un franco et des droits queer à l’honneur

Zoom Franco: une victoire mais pas la ligne d’arrivée

Émile Sopkowe, enseignant trans et queer, a pour mission personnelle et professionnelle d’impliquer plus de personnes 2ÉLGBTQ+ dans l’éducation. Francophone qui réside dans la province depuis 2001, iel a passé du temps au Manitoba, en Ontario et au Québec avant de jeter l’ancre sur le vieux Rocher, où sa plateforme pédagogique vise à favoriser l’inclusion et l’épanouissement de tous les jeunes de divers genres et sexualités.

En 2020, iel a créé le Conseil d’intérêt spécial sur le genre et la diversité sexuelle (Gender and Sexual Diversity Special Interest Council) du syndicat des enseignants, la Newfoundland and Labrador Teachers’ Association (NLTA), dont iel est aujourd’hui le vice-président. Ayant pris l’initiative de créer des groupes d’alliance sur le genre et la sexualité dans plusieurs écoles, tant francophones que anglophones, iel a également organisé des séances de perfectionnement professionnel 2ÉLGBTQ+ pour ses collègues au sein du conseil scolaire anglophone et pour les dirigeants provinciaux du secteur de l’éducation.

En plus de ces différentes initiatives, iel milite pour une justice réparatrice qui vise à créer un espace sécuritaire pour que les personnes touchées par un crime aient la possibilité de parler, directement ou indirectement, du crime, ainsi que de communiquer leurs besoins.