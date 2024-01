PUBLIREPORTAGE: «Découvrir aux éclats» avec les Rendez-vous de la Francophonie

Découvrir la francophonie autrement

Pour vivre la culture et la francophonie, les RVF organisent une tournée de spectacles pancanadienne de l’artiste #RapFrancoCan le FLOFRANCO, co-porte-parole de l’évènement.

Encourager les jeunes à participer aux concours et aux activités est aussi un moyen de leur faire découvrir la francophonie bien au-delà des limites académiques, explique Ajà Besler.

«Souvent dans un contexte où on apprend le français à l’école, on n’a pas l’opportunité de vivre en français dans les autres sphères de notre vie, une réalité très présente en francophonie, en situation minoritaire, et une réalité encore plus présente quand on est dans un système d’immersion en français»

Selon elle, la musique dynamique, le parcours et les valeurs de l’artiste issu de l’immigration pourraient inspirer les jeunes «ou se voir refléter dans cette image-là».

«Son énergie et sa musique transmettent une image plus divertissante et amusante, précise Ajà Besler. Ça permet aux jeunes de créer un nouveau lien avec la francophonie et développer une connexion autre que les règles de grammaire et de conjugaison étudiées à l’école», ajoute-t-elle.

Les activités des Rendez-vous de la Francophonie 2024 se poursuivront en continu jusqu’à la fin du mois de mars.