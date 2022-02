Un après-midi avec Justine

«Je pense que c’est important de commencer un tournage dans un endroit qu’on connaît bien, dans lequel on se sent à l’aise parce qu’on a ses repères», me lance Xavier Georges entre deux claps d’«actions». Et pour cause: le réalisateur et producteur de la série habite à Pouch Cove depuis presque une dizaine d’années. Sa fille, venue prêter main-forte sur le plateau, me montre du doigt leur maison, située à seulement quelques pas de là, et qui sert de «QG» à l’équipe pour la journée.

Je profite de la pause déjeuner au coin d’un poêle à bois pour discuter avec Lara Odemard, l’actrice qui interprète le rôle principal de la websérie, Justine, qui raconte les mésaventures d’une Française tout juste arrivée dans la province. En ce premier jour de tournage, celle qui a la double nationalité française et canadienne arbore un visage détendu sous son béret rouge porté pour le rôle. Si la Franco-Québécoise a vécu une partie de sa vie en France, elle a choisi de déménager à Montréal il y a sept mois, histoire de briser la routine et de se lancer dans de nouveaux projets.