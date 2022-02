Terre-Neuve-et-Labrador à l’écran

Son of a Critch

Une série comique qui propulse l’audience dans le St. John’s des années 1980. On y suit le jeune Mark Critch, joué par Benjamin Evan Ainsworth, alors qu’il navigue le monde de l’école intermédiaire. Basé sur le livre du même nom (Fils d’un Critch en français) publié par le comédien Mark Critch en 2018, le tournage de la série s’est fait durant l’été 2021, principalement dans la ville de St. John’s et les alentours. Au total, la production de CBC a employé plus de 270 personnes comme acteurs et techniciens, dont 207 Terre-Neuviens-et-Labradoriens. Le premier épisode a été diffusé en ligne et à la télévision le 4 janvier dernier.