Test aujourd’hui de message d’essai du système national d’alerte d’urgence

Aujourd’hui (mercredi 27 novembre), le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador diffusera un message d’essai du système national d’alerte d’urgence, Alert Ready, à 10 h 55 (heure de Terre-Neuve) et à 10 h 25 au Labrador. Les résidents n’ont pas à prendre de mesures lorsqu’ils reçoivent le message de test.

Le système permet de transmettre des alertes d’urgence aux résidents lors de situations d’urgence à la télévision, à la radio et aux appareils sans fil compatibles. Le système a été élaboré en collaboration avec les responsables fédéraux, provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, Environnement et changements climatiques Canada, Pelmorex, l’industrie de la radiodiffusion et les fournisseurs de services sans fil de partout au pays.

Tous les résidents ne recevront pas l’alerte de test sur leurs appareils sans fil. Il peut y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles un dispositif peut ne pas recevoir l’alerte, notamment : la compatibilité du dispositif, la connexion à un réseau LTE, la couverture de la tour de téléphonie cellulaire, le logiciel et les paramètres du dispositif.