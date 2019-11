La Tournée Cinéma Québec est à Terre-Neuve

Depuis 16 ans, la Tournée Québec Cinéma propulse le cinéma québécois d’un océan à l’autre faisant d’elle la plus importante activité de rayonnement du 7e art à travers le Canada. Consciente que la plupart des communautés francophones du pays n’ont pas accès aux films québécois, franco-canadiens et autochtones sur grand écran, la Tournée bonifie la programmation de festivals existants et enrichit l’offre culturelle des communautés francophones hors Québec. Plusieurs artistes se joignent à l’aventure, créant ainsi un lieu de rencontres privilégiées avec les francophones et francophiles amoureux du cinéma d’ici.

PROGRAMMATION POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR :

30 novembre 2019 – 19h

Il pleuvait des oiseaux (2019) | Louise Archambault | 127 min

En présence de Louise Archambault et Julie Raymond

Théâtre du Centre Scolaire et Communautaire des Grands-Vents – 65 chemin Ridge, St. John’s

2 décembre 2019 – 19h30

Kuessipan (2019) | Myriam Verreault | 117 min

En présence de Félize Frappier

MUN Arts & Administration, salle A1046 – 130 Elizabeth Ave, St. John’s

Assistez gratuitement à ces deux séances de cinéma québécois ! Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site web.