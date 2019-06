Journaliste recherché à Terre-Neuve (stage payé d’un an)

Le Gaboteur, le seul journal francophone de Terre-Neuve-et-Labrador, souhaite agrandir son équipage à compter de septembre 2019.

Profil recherché : une ou un journaliste avec un intérêt marqué pour la couverture d’enjeux politiques et économiques ainsi que pour l’environnement et les défis des francophones en milieu linguistique minoritaire.



Basé à St. John’s, la ou le journaliste sera affecté à couvrir l’actualité provinciale ainsi que les enjeux qui touchent les communautés francophones de Terre-Neuve et du Labrador.

L’ouverture de ce poste est rendu possible grâce à une des mesures de soutien aux médias en milieu linguistique minoritaire du gouvernement du Canada (sous réserve d’obtention du financement). Les candidat.es doivent en conséquence remplir tous les critères du programme Jeunesse Canada au travail.

Principales tâches

Profil recherché

Ces connaissances sont aussi des atouts :

Conditions d’emploi :

Si l’aventure vous intéresse, envoyez votre c.v., des exemples de vos réalisations, une lettre d’intention ainsi que des références à l’attention de Jacinthe Tremblay, directrice générale et directrice de la rédaction à l’adresse suivante : dg@gaboteur.ca. Date limite pour postuler : 2 août 2019

À propos du Gaboteur

Basé au centre communautaire francophone de St. John’s, Le Gaboteur — le seul média écrit francophone de Terre-Neuve-et-Labrador — est publié 20 fois par année en formats papier et numérique, pendant l’année scolaire (donc, de septembre à la mi-juin). Il a aussi des antennes sur le Web et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) et se décline en format magazine durant la saison estivale. Il est publié sous la gouverne de l’organisme à but non lucratif Le Gaboteur Inc.