Soup’ du Jour au menu du Labrador

Le jour de la Saint-Jean, Soup’ du Jour embarquera pour leur premier spectacle à l’extérieur de la capitale pour se rendre au Big Land. À quoi s’attendre lors de ce spectacle? Tout simplement l’inattendu.



Liz Fagan



Musiciens d’expression française, Sabrina Roberts et Chris Driedzic jouent ensemble sous le nom Soup’ du Jour, inspiré d’un élément de menu sporadique.

Le duo a hâte de partager leur prochaine aventure: le 24 juin ils monteront sur scène à Labrador City. Au menu? Ils remettent au goût du jour certaines de leurs anciennes chansons avec une nouvelle approche.

Jouant ensemble depuis si longtemps, il leur faut un certain temps pour se rappeler quand ils ont commencé – preuve de leur synchronisme. «Nous jouons ensemble depuis 2013,» dit Sabrina, «et pendant 7 ans sans nom avant d’enfin choisir Soup’ du Jour,» dit-elle en riant.



Une soupe de town au Big Land

Sabrina Roberts et Chris Driedzic préviennent l’audience au Labrador d’un éventail de styles, allant du folk au rock en passant par le psychédélique. «Nous voulons que chaque chanson représente une discussion et pas juste un chanteur principal accompagné par les harmonies,» résume Chris.

Si vous les voyez se produire sur scène, vous verrez que c’est évident que chacun a une formation théâtrale, démontrée par l’évocation de toute une gamme d’émotions à travers la musique.

Demain, le public de l’Ouest du Labrador découvrira à quel point le duo peut être théâtral sur scène au Centre des arts et de la culture.

«Je travaille avec le CSFP depuis 2010, et bien que mon nouveau rôle m’amènera là-bas en automne, c’est drôle que j’aille y aller en tant qu’artiste en premier,» confie Sabrina Roberts.

Ayant joué dans plusieurs groupes de styles diverses, tel que du ska avec The Zazoo et le batteur d’un groupe de surf-rock, Chris a déjà beaucoup d’expérience sur scène. Originaire du Nouveau-Brunswick, il est déjà allé au Labrador en tournée théâtrale en 2009. «J’ai fait quelques tournées à Goose Bay avec le Réseau culturel et aussi avec le RCA Théâtre, […] des événements qui promeuvent l’art francophone.»

Plus de 10 ans plus tard, il résume: «Nous sommes très chanceux d’avoir ces opportunités.»

L’avenir leur en réserve autant. Une fois rentré à St John’s, le duo demande au public de garder les yeux ouverts!

«On pense à agrandir le groupe, à ajouter des ingrédients à la présentation folk. Tout est possible,» dit Chris.

Sabrina affirme aussi qu’un nouvel album est en préparation. «Ça fait quatre ans qu’on en parle» dit-elle en riant, en expliquant que la pandémie leur a mis un bâton dans les roues.



Présenté par l’Association Francophone du Labrador, la Communauté accueillante de l’Ouest du Labrador et le Réseau Culturel francophone de Terre-Neuve et du Labrador, le concert est gratuit, mais si vous voulez y assister il faut vous inscrire ici: https://association-francophone-du-labrador.s1.yapla.com/.