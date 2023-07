PUBLIREPORTAGE: La Saint-Jean en musique, de 1834 à aujourd’hui

Le répertoire musical patriotique de l’époque comprenait aussi la chanson Vive la Canadienne, qui a fait office d’hymne des Canadiens français pendant une quarantaine d’années.

Le 24 juin 1880, lors d’un grand banquet auquel assistaient 500 convives à Québec, trois groupes de musiciens interprètent le Ô Canada pour la toute première fois. Le chant, dont la musique a été composée par le «musicien national du Canada» Calixa Lavallée et dont les paroles ont été écrites par le juge Adolphe-Basile Routhier, est interprété à nouveau le lendemain devant une galerie de 6000 personnes.

Cependant, il a fallu attendre le 15 mars 1967 pour qu’un comité mixte du Sénat et de la Chambre des communes approuve officiellement le Ô Canada comme hymne officiel, en français et en anglais. Malgré cette reconnaissance, ce n’est que le 1er juillet 1980, soit 100 ans et 7 jours après la première interprétation, que la Loi sur l’hymne national est adoptée.

Manifestations identitaires

Même si au début du XIXe siècle la Saint-Jean-Baptiste était une célébration entre des représentants d’une classe supérieure à Montréal, elle est devenue rapidement une manifestation de l’identité canadienne-française dans plusieurs régions du Bas-Canada, puis du Haut-Canada, avant se répandre aux quatre coins du Dominion du Canada après 1867.

À l’instar des Irlandais à la Saint-Patrick, des Écossais à la Saint-André et des Anglais à la Saint-Georges, les Canadiens (comprendre ici les francophones) ont organisé leur tout premier défilé de la Saint-Jean-Baptiste, en 1843. Ils voulaient ainsi affirmer la présence canadienne-française à Montréal.

L’organisation de défilés a rapidement pris de l’ampleur dans les villes et villages où se trouvaient des francophones. La force du rassemblement des Canadiens français pendant les défilés envoyait un message d’unité et de fierté aux autres communautés.