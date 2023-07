Ben’s Ekman Spiral: «Qui était ce gars avec la guitare?»

Le nom de Benjamin James, océanographe français, reste toujours sur les lèvres des locaux après ses premiers concerts en tant que musicien professionnel. Son premier, le 6 mai dernier, s’est même terminé par une ovation debout. Tous les billets ayant été vendus, les gens passaient la tête à travers le cadre de la porte pour entendre ce qui se passait.



Après un tel succès, plusieurs curieux dans le centre-ville de la capitale posent la question suivante: «Qui était ce type avec la guitare?»

De l’Hexagone au vieux Rocher

Arrivé à Terre-Neuve fin 2018, le guitariste a commencé son histoire dans sa ville natale d’Aubagne, à côté de Marseille.



Inscrit par sa mère à l’âge de six ans, Benjamin James a passé plusieurs années au conservatoire de guitare. Cette école de musique, rattachée à un conservatoire, se trouvait dans un petit village qui s’appelait Villeneuve-lès-Avignon.



«J’ai commencé en faisant de la guitare classique pendant deux ou trois ans et en faisant du solfège, puis j’ai arrêté parce que ça m’a énervé. Quelques années après, je m’étais cassé le bras, et ne sachant pas quoi faire de mes journées parce que je n’étais pas à l’école, j’ai repris la guitare et je me suis régalé!»



Avec cette nouvelle passion pour la guitare, James a ensuite repris ses études dans la même école, et après cette deuxième période de 8 ans, il est passé à la guitare électrique à l’adolescence. Pendant qu’il était étudiant, Benjamin a su qu’il voulait écrire ses propres chansons.



«En toute honnêteté, je n’ai pas vraiment réussi à suivre un morceau de A à B sans faire des petites modifications, et j’ai toujours aimé improviser sur des choses.



Je me souviens que je me mettais dans le jardin quand j’étais jeune et j’écoutais les oiseaux. J’essayerais de reproduire à la guitare le son des oiseaux ou des baleines avec les mélodies.»

En plus d’être musicien, Benjamin James est aussi océanographe, et ses deux passions s’entremêlent sur scène. Son pseudonyme, Ben’s Ekman Spiral, s’inspire directement de sa profession actuelle.



«Tout le monde s’appelle Benjamin James, j’ai des homonymes,» dit-il en riant. «D’abord, la spirale d’Ekman c’est un processus océanographique qui consiste à fabriquer des courants marins à travers du vent – je simplifie. Quand un vent arrive dans un sens, il crée plein de mini courants dans tous les sens pour arriver vers un courant majeur, qui est à peu près à 90 degrés en perpendiculaire. Et je me suis dit, moi qui suis océanographe de formation, c’est quelque chose qui me ressemble, et vu que j’arrive avec plein de styles différents vers un courant majeur, cela a du sens. Pleins de petits courants qui arrivent vers un courant majeur.»

L’océanographie a fait en sorte qu’il jette l’ancre sur le vieux Rocher. Sa compagne, elle-même océanographe, qu’il a rencontrée lors de ses études en France, a trouvé un programme de doctorat à l’Université Memorial. Ils ont donc pris la décision de voyager ensemble plus de 4000 kilomètres vers l’ouest.