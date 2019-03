Une soirée folk en français le 13 mars au Ship Pub

Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie 2019, l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador et Le Gaboteur ont décidé d’unir leur voix aux organisateurs de la série Folk Night at the Ship Pub pour offrir un spectacle en français, le mercredi 13 mars, à compter de 21 heures précises.

Le temps d’un soir, la Folk Night at the Ship deviendra donc la « Soirée folk en français », avec, comme artistes au programme officiel, Colleen Power, Maude-Julia Blanchet avec Darren Browne, Katapa et Cat Bowring & The Gypsies. Comme c’est la tradition tous les mercredis soirs dans cette vénérable institution du centre-ville de la capitale, il y aura « micro ouvert » pour quiconque veut occuper la scène entre la première et la deuxième partie du spectacle.

« Quoi de mieux que ce s’associer à Folk Night at the Ship Pub, cette série de spectacles organisée par la Folk Arts Society, pour offrir une soirée de chansons en français et de musique au centre-ville de Saint-Jean! », a résumé la coordonnatrice du Réseau culturel francophone de la FFTNL Nathalie Gagnon. « En plus des artistes chevronnés déjà connus du public comme Colleen Power, Cat Bowring & The Gypsies et le groupe Katapa, nous avons fait la découverte récente d’un nouveau talent francophone à Saint-Jean, Maude-Julia Blanchet. Elle fera équipe sur scène avec Darren Browne, qui, en plus de ses prouesses musicales, maîtrise parfaitement le français », a poursuivi madame Gagnon.

Pour l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, cette activité au centre-ville s’inscrit dans sa volonté d’élargir son rayonnement au-delà de son quartier général du 65, chemin Ridge, tout en profitant de cette soirée pour inviter de nouvelles personnes à joindre ses rangs et à fréquenter les nombreuses activités offertes au Centre des Grands-Vents.

Le Gaboteur s’est enfin joint avec enthousiasme à ce partenariat de quatre organismes pour promouvoir la culture francophone, déjà très présente dans ses pages.

Entrée : 5 $ (à la porte). Inscriptions sur place pour le micro ouvert. Plus d’infos sur l’événement Facebook.

Texte de Jacinthe Tremblay, publié dans l’édition spéciale des Rendez-vous de la francophonie 2019 à Terre-Neuve-et-Labrador.