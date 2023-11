Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 2023 du Gaboteur

Il est de nouveau le temps pour l’Assemblée générale annuelle du Gaboteur et nous espérons vous voir en grand nombre le 30 novembre prochain, virtuellement et en personne!

Toute personne qui a un abonnement en règle au journal et qui réside à Terre-Neuve-et-Labrador ou qui paie une cotisation annuelle de 20$ en est membre et pourra exercer un droit de vote lors de l’assemblée générale. Il est possible d’acheter un abonnement ou de devenir membre en contactant [email protected].

Bienvenue à toutes et à tous!