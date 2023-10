PUBLIREPORTAGE: Des outils qui mettent du doux dans la famille

Le stress parental est accru, et c’est particulièrement vrai dans les communautés francophones dans les provinces et les territoires où le français est minoritaire. Depuis sa création en 2019, le programme Petite enfance en santé est justement venu en aide à des milliers de parents canadiens issus de communautés francophones et acadienne en situation minoritaire.

Des besoins réels

Les parents francophones en situation minoritaire, ont besoin d’information adaptée à leur réalité, mais aussi de soutien. Ils avouent passer moins de temps en famille, vivent un grand stress financier, constatent l’effritement des réseaux de soutien et doivent composer avec la «chose» électronique.

Dans son plan de services communautaires de 2019 qui a permis l’identification des besoins locaux pour la santé des tout-petits ainsi que des stratégies et des actions à mener pour y répondre dans les prochaines années, le Réseau santé Alberta a identifié des enjeux importants qui visent directement les parents francophones et qui ne sont pas exclusifs à la province :

le manque de ressources matérielles et humaines répondant aux besoins multiples des enfants et des familles ;

des services disponibles, mais inaccessibles, car la demande dépasse largement l’offre ;

des distances à parcourir très longues pour obtenir les services dont les enfants ont besoin.

Une fois les besoins identifiés, les organismes porteurs de projets ont pu mettre en place des activités pour y répondre.

Depuis 2019, le programme Petite enfance en santé a rendu possible la création de nombreux projets visant le développement des enfants de 0 à 6 ans et de leurs familles issues des communautés francophones en situation minoritaire, les relations saines et la santé mentale, et ce, partout au Canada. Ceux-ci ont rejoint plus de 13 000 enfants, grâce à une enveloppe de 8,5 millions de dollars administrée par la SSF.

Une réponse concrète

À l’Île-du-Prince-Édouard, le programme a permis de créer une série de 12 trousses à l’intention des parents, des grands-parents et du personnel éducateur, composées de livres et de jeux sur l’accueil d’un nouveau bébé, l’activité physique, le deuil, les sens, l’alimentation saine, les microbes, la sécurité et les émotions.

Le projet fonctionne. Les trousses, qui sont distribuées dans les bibliothèques, sont en grande demande. S’ajoute un Passeport santé (virtuel ou physique), avec de la documentation sur divers aspects de la santé (examens médicaux, santé buccodentaire, développement psychomoteur…).

À l’Île, en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, les organismes en petite enfance francophone ont aussi créé des répertoires de ressources en français pour les tout-petits. Au Yukon, les parents ont accès à des vidéos alors que l’Ontario offre l’application «Parenthèse» qui regroupe des balados dans lesquels des parents racontent leurs histoires sur des thématiques variées comme l’autorégulation, le sommeil, le langage, l’éducation positive, etc.

Ces outils populaires auprès des familles répondent directement à ce besoin de «mettre du doux, de la structure et du rire dans [la] vie de famille», comme le veut le Parcours Parents CROIRE de la Saskatchewan.