Avis de convocation – Assemblée générale annuelle 2019 du Gaboteur

L’assemblée générale annuelle (AGA) 2019 du Gaboteur Inc. l’organisme à but non lucratif éditeur du journal Le Gaboteur, aura lieu le mercredi le 6 novembre 2019, à 19 h, au Rocket Room, situé au 3e étage du Rocket Cafe and Bakery, au 262 Water St. à St. John’s.

Immédiatement après la levée de l’AGA, un léger goûter gratuit et quelques bulles seront offerts, idée de célébrer les 35 ans d’existence du seul média écrit d’information en français de Terre-Neuve-et-Labrador, depuis 1984.

À l’ordre du jour, en plus de la présentation et de l’adoption du rapport d’activités et des états financiers vérifiés 2019 ainsi que des élections au conseil d’administration, les membres seront invités à adopter une refonte complète des Statuts et règlements de l’organisme qui inclut, notamment, le passage de 5 à 7 du nombre de membres du conseil d’administration.

Toute personne qui a un abonnement en règle au journal et qui réside à Terre-Neuve-et-Labrador ou qui paie une cotisation annuelle de 3$ en est membre et pourra exercer un droit de vote lors de l’assemblée générale. Il sera possible d’acheter un abonnement ou de devenir membre sur place.

Pour plus d’informations

Vous pouvez consultez l’ordre du jour proposé pour cette AGA ainsi que les documents relatifs à la refonte des Statuts et règlements. Pour consulter et répondre à l’invitation de joindre les rangs du CA du Gaboteur, c’est par ici.

L’AGA sera également diffusée en direct sur la page Facebook du Gaboteur pour les membres qui ne peuvent se déplacer à St. John’s.