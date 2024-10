invitation à la 35 eme Assemblée Générale annuelle Federation Des Parents Francophones De Terre-Neuve-et-Labrador

Invitation à la 35ème Assemblée générale annuelle

La Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador

Cher membre,

Cher invité,

Conformément à ses Statuts et Règlements, la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve

et du Labrador vous invite à sa 35 ème Assemblée générale annuelle. Cette assemblée est l’occasion

pour tous de prendre connaissance des résultats financiers et des réalisations de la dernière année

ainsi que des projets à venir.

Date: Mardi 22 octobre 2024

Heure : 20h00 (heure de Terre-Neuve) / 19h30 (heure du Labrador)

Pour vous joindre à la réunion, cliquez ou copiez le lien Zoom suivant

https://us06web.zoom.us/j/81497095781

Au plaisir de vous y rencontrer

Ordre du jour

-Mot de bienvenue et constatation du quorum

-Élection d'une présidence d'assemblée

-Élection d’un secrétaire d’assemblée

-Lecture et adoption de l’ordre du jour

-Lecture et adoption du procès-verbal de la 34 ème AGA

-Suivi au procès-verbal de la 34 ème AGA

-Adoption des états financiers vérifiés au

31 mars 2024

-Lecture et adoption du rapport annuel de la

présidence

-Lecture et adoption du rapport annuel de la

FPFTNL

-Cotisation des membres pour l’année 2024-2025

-Adoption des modifications aux Statuts et Règlements (s’il y a lieu)

-Élection d’une présidence d’élection

-Élection d’un secrétaire d’élection

-Poste en nomination – Présidence / Année pair

-Nomination d’un vérificateur comptable

pour l’année 2024-2025

-Signataires bancaires pour l’année 2024-

2025

-Date et lieu de la 36 ème Assemblée générale annuelle

-Varia

-Remerciements

-Levée de l’assemblée

Richard Deveau – Président

Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre par courriel à [email protected]