Notre cadeau du 1er juillet : l’édition numérique du Gaboteur magazine, été 2018

Le Gaboteur magazine, été 2018, est le rejeton du journal Le Gaboteur, le média écrit francophone de Terre-Neuve-et-Labrador depuis 1984. Tirée à 10 000 exemplaires, sa version papier, livrée en primeur à nos abonné.e.s, sera disponible dans les prochains jours et tout au cours de l’été dans la majorité des centres d’information touristique de la province, les parcs nationaux et sites historiques, aux terminaux de Marine Atlantique à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse et sur les traversiers reliant les deux provinces, dans les commerces de nos annonceurs et lors de grands événements tels le Festival folk de Terre-Neuve-et-Labrador, du 3 au 5 août prochains.

En ce 1er juillet 2018, jour de la Fête du Canada, nous vous offrons en cadeau sa lecture en format numérique en espérant qu’elle vous donnera le goût de découvrir, à longueur d’année avec notre journal, Terre-Neuve-et-Labrador, en français.

PS. Le téléchargement n’est pas instantané sur les téléphones. Un peu de patience et vous le verrez.

Le-Gaboteur-0108-low