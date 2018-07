Journaliste (stage payé d’un an)

Journaliste (poste d’un an)

20 $ / heure

Temps plein (35 heures par semaine)

Lieu de travail : St. John’s

Date limite pour postuler : 27 juillet 2018 à 17 h

Entrée en poste : septembre 2018

Le Gaboteur — le média écrit francophone de Terre-Neuve-et-Labrador — est publié 20 fois par année en formats papier et numérique, pendant l’année scolaire (donc, du début septembre à la fin juin). Il a aussi des antennes sur le Web et les médias sociaux (Facebook et Twitter actuellement). Il est publié sous la gouverne de l’organisme à but non lucratif indépendant Le Gaboteur Inc.

Profil recherché :

> Grande polyvalence dans le type de couverture journalistique (contenus, formes et formats).

> Capacité d’adaptation de haut niveau aux personnes et à des réalités fort différentes.

> Écrire dans un français impeccable et être en mesure d’éditer avec doigté les textes des collaborateurs et collaboratrices pigistes

> Être plus que fonctionnel.le en anglais, car vous serez appelé.e à faire plusieurs entrevues en anglais, à lire ou traduire des documents en anglais.

> Être plus que fonctionnel.le en anglais, car vous serez appelé.e à faire plusieurs entrevues en anglais, à lire ou traduire des documents en anglais. > Pratiquer le journalisme avec la conviction qu’il n’y a pas de petits sujets

Ces compétences techniques aussi sont un atout…

– expérience avec la plateforme WordPress et la suite Adobe

– expérience avec une chaîne de production en mode virtuel (Google Drive)

Autres exigences :

L’ouverture de ce poste est rendu possible grâce à une des mesures de soutien aux médias en milieu linguistique minoritaire du gouvernement du Canada. Les candidat.e.s doivent en conséquence remplir également les exigences suivantes :

être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles)

s’engager à travailler pendant toute la durée du stage

ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée du stage

être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé (c’est-à-dire qui ne travaille pas dans son domaine d’emploi)

être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au cours des 24 derniers mois précédant la date d’entrée en fonction

ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage

ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre du volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du Canada

Si l’aventure vous tente, envoyez votre c.v., des exemples de vos réalisations et un texte d’intention à

Jacinthe Tremblay (dg@gaboteur.ca)

65 Ridge Rd

St John’s, NL A1B 4P5