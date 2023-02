Appel d’intérêt pour le poste de direction générale du Gaboteur

Le Gaboteur est publié sous la gouverne de l’organisme à but non lucratif indépendant Le Gaboteur Inc. Son plan d’action comporte les objectifs suivants:

• poursuivre l’amélioration des contenus du journal;

• augmenter son rayonnement et sa distribution;

• diversifier et augmenter ses revenus autonomes, et;

• poursuivre l’amélioration de sa présence numérique