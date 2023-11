Invitation à la 20e Assemblée Générale Annuelle de l’Association Communautaire Francophone de Saint-Jean (ACFSJ)

Objet : Invitation à l’Assemblée Générale Annuelle de l’Association Communautaire Francophone de Saint-Jean (ACFSJ)

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 20e Assemblée Générale

Annuelle de l’Association Communautaire Francophone de Saint-Jean (ACFSJ) jeudi le 23 novembre 2023.

Cette année, nous vous proposons une assemblée générale annuelle hybride, pour y

participer nous vous donnons deux options : en personne au Centre Scolaire et

Communautaire des Grands-Vents (CSCGV)* ou par visioconférence. Les instructions de

connexion vous seront fournies quelques jours avant l’AGA. Dans tous les cas, nous vous

prions de bien vouloir confirmer votre présence.

Merci de confirmer votre présence au plus tard le jeudi 23 novembre 2023 à [email protected]

ou au (709) 726-4900.

Au plaisir de vous retrouver, même à distance, pour partager ce moment avec l’ACFSJ.

Charly Mini

Président, ACFSJ.

O R D R E D U J O U R

1. Mot de bienvenue

2. Constatation du quorum

3. Nomination d’un(e) président(e) d’assemblée

4. Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée

5. Adoption de l’ordre du jour

6. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2021-2022

7. Rapport 2022-23

a) Dépôt et adoption du rapport annuel 2022-2023

I. Rapport d’activités

II. Mot de la présidente

III. Mot de la direction

b) Dépôt et adoption des états financiers pour l’exercice

financier 2022-2023

8. Nomination de la firme de vérification externe

9. Prévisions budgétaires

10. Changements aux Statuts et règlements

11. Cotisation des membres pour 2022-2023

12. Élections au conseil d’administration

a) Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection

b) Nomination et élection des administrateurs (2)

c) Présentation des nouveaux membres du conseil d’administration

13. Varia

14. Mot de la fin

15. Clôture de l’assemblée

*Service de garde : Nous avons mis en place un service de garde pour toute personne

souhaitant assister en personne à notre AGA. L’inscription est disponible sur notre site Internet

ou par téléphone au 709-726-4900.

Association communautaire

francophone de Saint-Jean

Centre scolaire et communautaire

des Grands-Vents

65, chemin Ridge, suite 254

Saint-Jean, TNL, A1B 4P5

(709) 726-4900

www.acfsj.ca