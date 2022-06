Le 30 mai célébré au «Pays du bon Dieu»

Le drapeau hissé au Big Land

Les Franco-Labradoriens ont également fêté la Journée de la francophonie provinciale à l’ouest du Labrador. L’Association Francophone du Labrador (AFL).

Les premières célébrations ont commencé vendredi 27 mai au Menihek Nordic Ski Club pour une soirée gastronomique remplie de vins et de fromages. Le lundi suivant, le 30, les villes de Labrador City et de Wabush se sont jointes aux commémorations en hissant le drapeau dans les deux hôtels de ville en présence des maires des deux localités, Belinda Adams et Ron Barron. Les députés provinciaux et fédéraux de la région, Jordan Brown et Yvonne Rumbolt-Jones, ont également manifesté leur soutien lors de ces événements.