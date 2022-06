La capitale célèbre la Journée de la francophonie provinciale

Mohamed Salah Eddine Madiou

La Journée de la francophonie provinciale est considérée comme un symbole identitaire, culturel et linguistique, et une opportunité pour célébrer la langue française et ses différentes expressions culturelles. Dans une interview, Madame Danielle Morin, vice-présidente de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL), explique que l’objectif principal de cette Journée «est de rassembler les francophones [et] dire qu’on est là, qu’on existe et aussi qu’on fait l’histoire de la francophonie dans la province».

Charly Mini et Manon Laverriere hissent le drapeau francophone de TNL à l’hôtel de ville de St. John’s avec la conseillère municipale bilingue Maggie Burton et son bébé. C’est en 1987 que ce drapeau a été levé pour la première fois. Photo: Courtoisie Manon Laverriere

Dans son discours d’introduction, la ministre des Affaires francophones, Sarah Stoodley, rappelle qu’un décret a été signé en 1999 afin de reconnaître le 30 mai de chaque année comme la Journée de la francophonie provinciale. Depuis, ajoute-t-elle, «le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador a montré son engagement à travailler avec la communauté francophone et à l’aider à réaliser ses objectifs». Elle donne l’exemple du bureau de l’état civil qui, en automne 2020, a changé les certificats de naissance, de décès et de mariage, qui jusqu’alors n’étaient disponibles qu’en anglais. Ces documents d’État sont désormais bilingues.

Une reprise post-pandémique

La célébration de cette Journée, qui se tient habituellement chaque année, a été malheureusement interrompue par la pandémie en 2020 et n’a donc pas été célébrée pendant deux ans. «Certaines activités», regrette Madame Morin dans son discours, «ont été réduites, ce qui a limité les possibilités de s’épanouir en français». Et d’ajouter: «nos artistes n’ont pas pu produire, exposer et faire rayonner leur art. Ils ont beaucoup souffert. Et tout cela a malheureusement favorisé l’assimilation contre laquelle notre communauté lutte depuis toujours».

La cérémonie de 2022 a été animée par plusieurs chants, notamment l’«Hymne à Terre-Neuve», «Santiano» et l’hymne national en version française, menés par la chorale la Rose des Vents. L’événement a également été marqué par plusieurs discours d’élèves de l’École Rocher-du-Nord, notamment Juliette Mini, Aaliyah Yoga, Florence Doyon, et Maya Marmouche. «La francophonie nous donne un sentiment d’appartenance. Durant cette journée, on célèbre la langue française et la culture francophone. Je fais partie de la francophonie et la francophonie fait partie de moi», dit fièrement cette dernière.

Enfin, l’évènement s’est clôt par la levée du drapeau francophone de la province par la ministre et la vice-présidente de la FFTNL.

«Cette Journée est importante parce que c’est une reconnaissance de notre présence que ce soit ici, au Labrador ou sur la côte ouest. Ça nous permet de vivre et de fonctionner en français», ajoute Danielle Morin.