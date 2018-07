L’agenda francophone festif du Gaboteur magazine – fin juin et juilllet 2018

Le Gaboteur magazine, été 2018, propose plusieurs activités dans son Agenda francophone festif. Voici les événements qui ont attiré notre attention entre le 23 juin et les premiers jours de juillet.

23 juin

Marche de la Saint-Jean Baptiste à Port-au-Port – Depuis 1972, les organismes francophones de cette région de la côte ouest de Terre-Neuve, organisent une longue marche sur la montagne reliant Cap-Saint-Georges et La Grand’Terre pour marquer la Saint-Jean-Baptiste. Les randonneurs empruntent le parcours de leurs ancêtres, avant la construction d’une route entre les deux localités, en 1994. Les randonneurs qui partent du Cap rencontrent ceux partis de La Grand’Terre à mi-chemin pour un BBQ. Inscription au Parc Boutte du Cap, Cap-Saint-Georges, de 11h à midi et au Centre Sainte-Anne, La Grand’Terre de 11h à midi. Départ à midi.

L’Association communautaire francophone de Saint-Jean (ASFSJ) tient également des célébrations de la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin. (www.acfsj.ca)

27 juin

« Chantons ensemble!», une prestation gratuite pour tous les âges qui réunit des coeurs de la Louisiane et de Terre-Neuve : Les Étoiles de la Louisiane, la Rose des vents et les Petits chanteurs des Grands-Vents. Ce concert comprendra trois nouveaux arrangements chorals par Duane Andrews. À 19 h, D”F” Cook Recital Hall de l’Université Memorial.

29 juin au 3 juillet

Podium – Des chansons en français sont au programme de cet événement à la fois conférence et festival de chant choral, notamment pendant son concert d’ouverture, le 29 juin, grâce à la participation de la chorale francophone de St. John’s. Les petits chanteurs du Mont-Royal participeront à un concert intime le 3 juillet.- www.podiumconference.ca

1er juillet

Fête du Canada – Le Ô Canada sera à coup sûr chanté en français le 1er juillet à Cap-Saint-Georges,à La Grand’Terre et à L’Anse-à-Canards, sur la péninsule de Port-au-Port; à Labrador City et à St. John’s.Dans la capitale, l’hymne national du Canada ainsi que l’Hymne à Terre-Neuve sont entonnés au levée du soleil au sommet de Signal Hill, beau temps, mauvais temps.

… ondes… Un concert déambulatoire et méditatif à St. John’s. Cinq choeurs proposent un voyage qui combine des performances étonnantes de nouvelles oeuvres, accompagnées d’une méditation sur la nature à la ferme Mount Scio. Au cours de la pièce finale qui réunira Lw Choeur de chambre du Québec, Newman Sound Men’s Choir (TNL), Ullugiagâtsuk Choir (Nunatsiavut), Elektra Women’s Choir (CB) et Oakville Choir for Children & Youth : Raise Her Voice (Ontario). – www.choralecanadafloat.ca

5 au 15 juillet

Le Sound Symposium, cette célébration du son, sous toutes ses formes, débute par une Symphonie portuaire dans la capitale, là où cette forme musicale a vu le jour. Pendant toute la durée de l’événement, il est possible de s’initier à jouer de la sirène de navire. www.soundsymposium.com.

Et du bon pain frais au Boutte du Cap

À compter du 23 juin et jusqu’au 2 septembre, à tous les jours entre midi et 14 h, du bon pain frais sort du four en pierre du parc Boutte du Cap, à Cap-Saint-Georges, sur la péninsule de Port-au-Port. Des jeunes de la région vous serviront avec plaisir, en français. Des cuissons sont également organisées dans les fours à pain de La Grand’Terre et de l’Anse-à-Canards.