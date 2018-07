Le RDÉE TNL recherche : Coordonnateur(trice) des communications

by Rédaction Gaboteur

Le Réseau de développement économique et d’employabilité

de Terre-Neuve-et-Labrador inc. (RDÉE TNL) recherche :

Coordonnateur(trice) des communications

Le RDÉE TNL est un OBNL de développement économique qui contribue à la prospérité des communautés francophones de la provinceà travers ses différents secteurs d’activité : emploi, entrepreneuriat, immigration et tourisme.

FONCTIONS PRINCIPALES :

Mettre en œuvre la stratégie de communication de l’organisme ;

En collaboration avec l’équipe, concevoir les plans de communication pour les secteurs d’activité ;

Déployer les initiatives de promotion de nos activités

Produire et diffuser les communications officielles

Encadrer la réalisation du rapport annuel ;

Coordonner les événements spéciaux (lancement, gala, conférence de presse, etc.);

Réviser tout document officiel ;

Gérer et mettre à jour le site internet www.rdeeTNL.ca;

Gérer les comptes de médias sociaux ;

Consolider ou établir des partenariats avec les intervenants régionaux, provinciaux et nationaux du domaine des médias et des communications ;

Collaborer avec les responsables des communications de nos partenaires régionaux, provinciaux et nationaux.

PROFIL RECHERCHÉ :

Baccalauréat en communication publique, relations publiques, journalisme ou autre formation/expérience pertinente pour ce poste ;

Trois à cinq ans d’expérience pertinente (Communication, Journalisme ou Publicité) ;

Excellentes habiletés relationnelles et organisationnelles ;

Expérience de travail dans le domaine du développement économique communautaire (DÉC) est un atout ;

Toute autre combinaison d’expérience de travail jugée pertinente au poste sera prise en considération.

EXIGENCES DU POSTE :

Excellente maîtrise du français et très bonne connaissance de l’ anglais ;

Excellentes connaissances en informatique (Suite Office, Photoshop, InDesign, Canva) ;

Excellente capacité d’organisation et respect des échéanciers

Très bonne connaissance des médias sociaux ;

Très bonne connaissance en photographie ;

Expérience en organisation d’événements est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL :

La langue de travail est le français mais l’anglais est indispensable ;

Le lieu de travail est au siège social à St.John’s ;

Semaine de 37,5 heures avec un horaire variable ;

Plusieurs déplacements terrestres et aériens selon les exigences du poste ;

Posséder un permis de conduire est un atout ;

La personne embauchée doit avoir le droit légal de travailler au Canada ;

ÉCHELLE SALARIALE : 40 000 $ à 45 000 $ sur une base annuelle, selon expérience et qualification. L’organisme offre de bons avantages sociaux : plan d’assurance collective, contributions à un REÉR, stationnement gratuit, congés fériés et congés de l’employeur.

DURÉE DU CONTRAT : illimitée

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en français à l’adresse suivante emploi@rdeetnl.ca.

Toute candidature devra être envoyée au plus tard le lundi 9 juillet 2018 à 17h00 HAT (heure avancée de Terre-Neuve). Pour toute information complémentaire sur le poste, et uniquement à ces fins, vous pouvez contacter France Bélanger au (709) 726-5976 ou à info@rdeetnl.ca. IMPORTANT : Les CV et lettres de motivation envoyés à cette adresse ne seront pas pris en compte.

Sites Web : www.rdeeTNL.ca et www.exploreTNL.ca

Prenez note : Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue.