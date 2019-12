À l’agenda communautaire – 4 au 17 décembre 2019

Vous voulez vous divertir en français avant la période des Fêtes? Vous aurez l’embarras du choix dans plusieurs régions de Terre-Neuve et au Labrador, où des organismes communautaires proposent une panoplie d’activités pour petits et grands. Même Saint-Pierre et Miquelon est dans la boucle de l’agenda communautaire du Gaboteur pour la première quinzaine de décembre 2019.

St. John’s

4 au 6 décembre 2019

Foire de livre scholastic en français. L’École des Grands-Vents organise une foire au livre dans le théâtre au Centre des Grands-Vents. Heures d’ouverture de la foire aux livres : mercredi 4 décembre de 13 à 16 heures, jeudi 5 décembre de 9 à 17 heures, vendredi 6 décembre de 9 à 12 heures. Pour plus d’information, téléphonez à Catherine Chafe à (709) 757-5853.

8 décembre 2019

Concert de Noël. La chorale La Rose des vents, accompagnée d’autres jeunes musiciens, chantera des chants de Noël traditionnels (Un soir que les bergers, Écoutez le chant des anges, Hymne à la nuit, Dans cette étable, Le premier Noël, Petit garçon, etc.) de 16 à 17 heures au Centre des Grands-Vents. Prix : 10$, gratuit pour les moins de 10 ans. Cette activité est une levée de fonds pour le Suzuki Talent Education Program et la chorale. Bar payant. Contactez l’ACFSJ à (709) 726-4900 ou bonjour@acfsj.ca

14 décembre 2019

Défilé des Mummers. Venez participer dans le défilé des Mummers à 14h dans le quartier de Georgetown à St. John’s. Au cas où le temps ne coopère pas, le défilé aura lieu le 15 décembre, même horaire, même lieu. On cherche des mummers francophones ! 😉

17 décembre 2019

Improvisation devant 300 élèves. Participation de la Ligue d’Improvisation Francophone Éclatée de Saint-Jean (LIFE) au Forum français pour l’avenir qui se déroulera à Saint-Jean et présentera un atelier d’impro ainsi qu’un match devant les 300 élèves ! Lieu à déterminer. Contactez le Réseau Culturel si vous voulez en savoir plus sur les activités de la LIFE : culture@fftnl.ca ou (709) 800-6185.

Côte Ouest

5 décembre 2019

Découverte des saveurs. Le Coin Franco propose une dégustation de fromages, de pains, et de charcuterie en partenariat avec le Grenfell Student French Society, qui propose une dégustation du vin français. L’événement se déroulera au centre étudiant Backlot du campus Grenfell à partir de 18h30. Participation de 30$ pour la dégustation des vins. Contactez le Coin Franco pour en savoir plus : franco.humber@fftnl.ca ou 709-800-4014.

15 décembre 2019

Défilé de Noël à La Grand’Terre. Tous les chars doivent être chez Chevon Collier Moores avant 15 heures. À partir de 15 heures vous pouvez profiter du défilé annuel de Noël! Le Père Noël sera au Centre Scolaire et Communautaire Sainte-Anne après le défilé pour donner des cadeaux aux enfants.

Labrador

14 décembre 2019

Noël des enfants. Activité gratuite pour les membres de l’Association Francophone de Labrador (AFL) seulement. À la Légion Canadienne de Wabush, 175 Walsh St. Parents et enfants, habillez-vous chaudement pour une activité surprise à l’extérieur! Contactez l’AFL à info@afltnl.ca ou (709) 944-6600 pour en savoir plus.

Saint-Pierre-et-Miquelon

6, 7 et 8 décembre 2019

Improvisation à Saint-Pierre-et-Miquelon. Une dizaine de joueurs de la Ligue d’Improvisation Francophone Éclatée de Saint-Jean (LIFE) se rendra dans l’archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon pour un échange culturel et suivra une formation avec des joueurs d’improvisation d’expérience des Îles-de-la-Madeleine (Québec) pour une deuxième année consécutive.