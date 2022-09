La ministre Ginette Petitpas Taylor en visite à TNL

Cody Broderick

Elle était également en ville pour les Consultations pancanadiennes sur les langues officielles de 2022.

Financement pour un centre d’intelligence artificielle à l’université Memorial

Aux côtés des représentants provinciaux Seamus O’Regan et Bernard Davis le 6 juillet dernier, la ministre a annoncé un financement pour la création d’un nouveau centre d’intelligence artificielle sur le campus de St. John’s de l’Université Memorial.

D’un coût total de 1 925 000$, dont 995 000$ proviendront du gouvernement fédéral, 432 000$ du gouvernement provincial et 498 000$ de l’université, le centre sera utilisé à la fois par les chercheurs et les étudiants en intelligence artificielle, il sera donc un espace de collaboration à la recherche et un environnement d’apprentissage.

20 millions de dollars pour les provinces Atlantiques

Lors d’une réunion du comité pour la Stratégie de croissance pour l’Atlantique qui a eu lieu le 25 juillet dernier à St. John’s, les premiers ministres des provinces atlantiques ainsi qu’une demi-douzaine de ministres fédéraux ont parlé des pénuries de main-d’œuvre, du coût de la vie, des problèmes de logement et de la boucle de l’Atlantique.

Pendant la réunion, la ministre Petitpas Taylor a annoncé un investissement de 20 millions de dollars pour les quatre provinces afin d’aider les entreprises à se lancer dans le monde du commerce international. Si 70% des fonds proviendront de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, les 30% restants viendront à parts égales des quatre provinces.

Lancée en 2016, la Stratégie de croissance pour l’Atlantique vise à améliorer le développement économique du Canada atlantique en attirant et en retenant les travailleurs qualifiés.

Consultations pour les langues officielles

La ministre Petitpas Taylor a également visité le Centre scolaire et communautaire des Grands-Vents à St. John’s le 26 juillet dernier dans le cadre des Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022 pour écouter les inquiétudes des organismes francophones quant à l’état de la langue française dans la province.

Une vingtaine de représentants d’organisations francophones, dont le Conseil Scolaire Francophone Provincial, la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador, l’Association régionale de la côte ouest, l’Association francophone du Labrador, l’Association communautaire francophone de Saint-Jean, la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador, Canadian Parents for French, Horizon-TNL, Franco-Jeunes de Terre-Neuve et du Labrador, le SARfest ainsi que Le Gaboteur se sont présentés. Sharon Harvey de First Light NL, s’est également présentée pour exprimer les avis de l’organisme autochtone.

Parmi les enjeux évoqués lors des consultations figurent l’immigration, le recrutement et la rétention des travailleurs francophones, l’éducation en français, l’accès aux services en français, la construction de l’identité, la question du logement et du coût de la vie.

Pour Naval Sarr de SARfest, la collaboration est la clé du succès: «C’est maintenant le temps d’être ensemble pour faire avancer les choses.»