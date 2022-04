La francophonie quasi absente du budget fédéral

Marc Poirier — Francopresse

Le budget fédéral 2022 octroie 408,3$ millions pour la mise en œuvre de la nouvelle Loi sur les langues officielles. Ce montant «inclut des bonifications vouées à répondre aux défis des communautés de langue officielle en situation minoritaire», peut-on lire dans le document. Mais celui-ci ne précise pas la nature de ces «bonifications».

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors du dépôt du budget fédéral 2022. Photo: CPAC (Capture d’écran)

Un secteur qui fait couler beaucoup d’encre depuis l’an dernier dans la francophonie canadienne est l’enseignement postsecondaire. Dans le budget fédéral 2021, le fédéral annonçait un investissement de 121,3$ millions sur trois ans pour les établissements postsecondaires en situation minoritaire. Le budget 2022 de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, ne précise pas cependant à combien s’élèvera cette aide pour l’année 2022-2023.

D’autres fonds sont cependant prévus pour l’enseignement postsecondaire dans son ensemble. Ainsi, les bourses d’études canadiennes seront doublées jusqu’en juillet 2023. Ce qui peut se traduire par une aide non remboursable de jusqu’à 6 000$ par année pour les étudiants à temps plein.

De plus, l’intérêt sur les prêts étudiants sera annulé jusqu’en mars 2023. Lors de la dernière campagne électorale, les libéraux s’étaient engagés à «éliminer définitivement» ces intérêts.

Les francophones aux aguets en 2023

La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada a déclaré, par voie de communiqué, que le budget 2023 devra être déterminant pour les francophones.

«Les consultations pour le prochain Plan d’action pour les langues officielles s’amorcent dans les mois qui viennent, et ce plan sera capital pour nos communautés. Au sortir de la pandémie, dans une situation de pénurie de main-d’œuvre sans précédent, il faudra que le budget 2023 prévoie véritablement un plan de relance pour la francophone», a déclaré la présidente de la FCFA, Liane Roy, par voie de communiqué.

La Société nationale de l’Acadie (SNA) réagit par communiqué à son tour «avec une certaine inquiétude que l’Acadie (et la francophonie en général) [ne soit] expressément mentionnée nulle part dans les mesures annoncées».

Des fonds de redressement de la pandémie pour les arts Le secteur des arts et de la culture a reçu un bon coup de pouce d’Ottawa en 2021 afin de faire face à la pandémie. Le budget de l’an dernier prévoyait 300$ millions sur deux ans pour appuyer la relance de l’industrie, ainsi que le patrimoine et le sport. Une portion de 250$ millions est confirmée dans le budget pour l’année 2022-2023. À lire aussi: Francophonie canadienne: «C’est comme si le budget était fait pour la majorité»

Le budget mise gros sur l’éducation

Lors de sa Mise à jour économique en décembre dernier, la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, avait annoncé 60$ millions en soutien direct aux travailleurs du secteur des arts de la scène. Le budget confirme que ces montants seront versés l’été prochain.

Par ailleurs, Ottawa consacrera 12,1$ millions sur deux ans directement au Centre National des Arts (CNA) pour soutenir la création, la coproduction, la promotion et la tournée de productions avec des troupes d’art d’interprétation canadiennes commerciales et à but non lucratif.

Un autre montant de 50$ millions, uniquement pour l’année en cours, sera accordé au ministère du Patrimoine canadien, au Conseil des Arts du Canada et à Téléfilm Canada afin «d’indemniser les organismes canadiens des arts, de la culture et du patrimoine pour les pertes de recettes attribuables aux restrictions de santé publique est aux limites de capacité», peut-on lire dans les documents du budget.