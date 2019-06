Journée de la francophonie provinciale 2019

Depuis 1992, le 30 mai marque la Journée de la francophonie provinciale à Terre-Neuve-et-Labrador. Des rassemblements ont lieu dans toutes les communautés francophones afin de célébrer le fait français.

À St. John’s, une cérémonie officielle se déroule dans la hall d’entrée de l’édifice de la Confédération à compter de 11 h. Le Christopher Mitchelmore, le ministre du Tourisme, de la Culture, de l’Industrie et de l’Innovation, se joindra aux organismes francophones de la région de la capitale pour marquer cette journée.

Sur la péninsule de Port-au-Port, on fête à La Grand’Terre et à Cap-Saint-Georges. À La Grand’Terre, l’école Sainte-Anne organise ses portes ouvertes à 17 h, suivies de la levée du drapeau franco-terre-neuvien-et-labradorien et d’un spectacle des élèves. À Cap-Saint-Georges, une cérémonie de lever du drapeau aura lieu à la caserne des pompiers à 11 h. Un dîner communautaire et des activités suivront cette cérémonie.

Toujours sur la côte ouest de Terre-Neuve, le drapeau sera également hissé à l’hôtel de ville de Corner Brook, à compter de midi.

Du côté du Labrador, les francophones et francophiles sont invités à se rassembler devant l’hôtel de ville de Happy Valley-Goose Bay à compter de 11 h, où il y aura une dégustation de gâteau. À cette même heure, le drapeau sera hissé dans le ciel de Labrador City.

Le Gaboteur à CHRM

À l’occasion de la Journée de la francophonie provinciale, Le Gaboteur anime une émission spéciale en français sur les ondes de CHMR, la radio étudiante de l’Université Memorial. La diffusion aura lieu à 17 h au 93,5 FM ou en ligne ou en ligne à www.chmr.ca.

