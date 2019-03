C’est en jouant dehors et à l’intérieur que les francophones de l’ouest du Labrador ouvriront le bal des célébrations des Rendez-vous de la francophonie 2019 dans la province. C’est en effet aujourd’hui, 1er mars, que débute la 35e édition des Jeux Franco-Labradoriens dont les activités se dérouleront à Labrador City, à Wabush et à Fermont, au Québec.

Place à la relève d’abord! Le 1er mars, c’est au Centre éducatif l’ENVOL que les compétitions se mettent en branle à 12 h 30 avec des mini-jeux (les enfants qui ne vont pas à l’école doivent s’inscrire pour cette série d’activités auprès de l’Association francophone du Labrador). Ce même jour, petits et grands seront réunis à la Légion canadienne pour l’ouverture officielle de cette 35e édition, suivi à 18 h 30 d’un tournoi de fléchettes pour les jeunes de 12 ans et plus et les adultes. Il y aura jeux gonflables pour les petits et madame « Création Ballons » sera aussi sur place. Il y a à parier que Rigolo la mascotte, viendra également faire un tour…

Le programme du samedi 2 mars est chargé! À 10 h, curling au 411 Booth avenue; à midi, quilles au Centre récréatif de Wabush, suivies à 13 h, d’un dîner communautaire à cet endroit. À 14 h 30, retour à Labrador City pour des courses en patins à l’aréna puis déplacement vers le Club de ski Menihek Nordic sur Smokey Mountain Road pour un souper BBQ et la remise des médailles aux gagnants des compétitions. Prix d’entrée pour cette activité : 20 $ pour les adultes mais c’est gratuit pour les enfants.

Le dimanche, les festivités se transportent à Fermont, au Québec. Certains s’y rendront en motoneige, à la faveur d’une randonnée interprovinciale dont le départ est à la station Shell de Labrador City et l’arrivée est au Club Moose de Fermont où le déjeûner sera servi à compter de 10 h 30. À 14 h, retour au Labrador pour des glissades sur tubes au Club de ski Menihek Nordic.

La programmation complète est disponible sur la page Facebook de l’Association francophone du Labrador. Il est demandé de s’inscrire aux activités à l’avance : 709 944-6600 ou info@afltnl.ca

Un texte de Jacinthe Tremblay paru dans l’édition du 25 février 2019.

Photo : Archives du Gaboteur/Courtoisie de Caroline Frappier