I-Une chronologie des Îles Okak

Une sculpture en ivoire de la culture Dorset représentant un mammifère marin. Photo: Wikimedia Commons

5550 – 1550 avant notre ère

Occupation de la région par la culture archaïque maritime. Ces peuples de l’ère archaïque habitaient un territoire s’étendant du Nord du Labrador jusqu’aux États-Unis. Des chasseurs de mammifères de mer, les peuples du Labrador commerçaient avec des peuples aussi éloignés au sud que le Maine, prouvé par des morceaux de pierres chert de la région trouvés dans l’État américain. Les découvertes les plus anciennes de la région se trouvent sur l’Île Cut Throat qui est située juste à l’est des îles Okak.

1850 avant notre ère – 1450 de notre ère

Occupation de la région par les cultures paléoesquimaudes ou Tuniits dans les langues inuites. Ces peuples comprennent la culture pré-dorsétienne, dorsétienne et de Groswater. On pourrait facilement penser, considérant le nom qui leur est donné en commun, que la culture dorsétienne descend directement de la culture pré-dorsétienne, mais les choses ne sont pas si simples. L’une des raisons de ce doute, c’est que les peuples pré-dorsétiens ont utilisé des outils que les peuples dorsétiens n’avaient pas, comme des perceuses ou des arc et flèches.

1200

Les Inuits commencent à s’établir dans la région et habitent la région encore aujourd’hui. On pense que la culture dorsétienne quant à elle a commencé à disparaître soit en raison du réchauffement climatique de l’an mille ou en raison d’une exposition avec de nouvelles maladies.

1767

Mikak et son fils Tukauk, John Russell (1769)

Mikak, une femme inuite du Labrador, est capturée par la Royal Navy. Capturée dans le sud du Labrador, et emmenée outre-mer l’année suivante, elle a rencontré de nombreux aristocrates britanniques au cours de ses voyages et échange même des cadeaux, notamment avec la princesse douairière du Pays de Galles. La princesse l’habille de robes extravagantes et elle lui renvoie des peaux de renard du Labrador. À son retour au Labrador avec les Moraviens, elle convainc les autres Inuits de leur permettre de s’installer définitivement.

1776

L’arrivée des missionnaires moraves et fondation officielle du village Okak par Jens Haven.

1918

La grippe espagnole arrive dans la région sur un navire des missionnaires venant de St. John’s, le SS Harmony. Au village d’Okak, 204 sur les 263 personnes que comptait la population à l’époque perdent la vie. Photo: Getty Images

1956

La région est complètement abandonnée quand le gouvernement a mis en œuvre son premier programme de relocalisation.

1978

La région est désignée comme lieu historique national du Canada.

2005

Nunatsiavut, le territoire autonome inuite du Nord du Labrador est fondé. La région s’étend de Rigolet à l’extrême nord de la province et inclut les îles Okak.

2022

La région continue d’être fréquentée, notamment par des visiteurs de Nain qui viennent y faire des récoltes et des archéologues qui viennent pour leurs recherches, comme ceux qui travaillent au PEAT Laboratory de MUN.

