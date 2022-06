PUBLIREPORTAGE: Une Saint-Jean pancanadienne en musique

Née en Alberta dans une famille bilingue, Ajà Besler a grandi dans le Sud de l’Ontario. Elle confie que son attachement pour la francophonie s’est forgé grâce à sa participation à divers évènements.

«En 9e année, je suis allée voir la Nuit sur l’étang à Sudbury. Le fait de sortir des murs de l’école et de vivre une expérience culturelle a fait en sorte que je me suis dit: “Je fais partie de ça, il y a une place pour moi ici. Il y a de la musique de différents genres, qui m’intéresse, qui est à mon gout et qui est en français.” Ce sont vraiment ces choses-là qui ont fait que j’ai poursuivi ma carrière dans les organismes francophones.»

Elle voit aussi à travers le spectacle annuel Tout pour la musique une occasion de faire connaitre le dynamisme de la francophonie canadienne aux Québécois dont la Saint-Jean-Baptiste est la fête nationale.

«On rejoint aussi un public québécois dans le cadre de ce projet et on fait campagne auprès des Québécois, parce qu’on veut leur montrer qu’il y a une francophonie hors Québec qui est dynamique, qui est vibrante et qu’il y a des artistes de grande qualité», précise Ajà Besler.