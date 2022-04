D’école en serre – Mûrissement de fruits et d’esprits

Dominic Ashby

Zoe Schaeffer (Unsplash)

Dès ce printemps, élèves et enseignants se rassembleront afin d’élaborer des ateliers éducatifs visant l’apprentissage de l’hydroponie, leur permettant d’acquérir des connaissances de base en attendant la finalisation de la construction de leur serre. De la maternelle jusqu’à la 8e année, les élèves pourront donc évoluer avec ce projet tout au long de leur cheminement scolaire en apprenant les principes fondamentaux liés à cette pratique, ainsi que la nomenclature française des mots et termes attribués aux sujets abordés.

Financé par la Conservation Corps Newfoundland and Labrador et par le projet De la Ferme à la Cafétéria d’Équiterre, la nouvelle serra aura comme but de conscientiser les futures générations quant aux bénéfices de telles pratiques et de faire la lumière sur leurs empreintes environnementales tout en contribuant à la lutte contre l’insécurité alimentaire.

En plus d’offrir de nouveaux défis éducatifs captivants, plusieurs membres de la population francophone de Port-au-Port seront mis à l’honneur. Notamment les aînés, qui apporteront leurs savoirs non seulement en matière de jardinage, mais aussi sur l’histoire de la francophonie implantée si profondément dans cette péninsule. Les jeunes participants auront également la chance d’apprendre des méthodes ancestrales d’agriculture de personnes possédant un statut autochtone. Ce projet de sensibilisation écologique tente ainsi de participer au lent travail de réconciliation entre les peuples canadiens et autochtones.

C’est en instruisant nos tout petits qu’ils pourront ensuite faire de bien gros changements. Pouce vert en l’air pour cette belle initiative et longue vie au projet!