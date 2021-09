Communauté verte – Épisode 1: Charly Mini

⁉Vous avez peut-être entendu parler pas mal de français dans les rues de St. John’s ces jours-ci !?🥁C’est normal : le Festival international du cirque de St. John’s ( St. John's International CircusFest ), commence aujourd’hui jusqu'au 26 septembre et accueille plusieurs acrobates et clowns du Québec.⭐️Demain soir, le musée The Rooms sera notamment pris d’assaut par des acrobates, des contorsionnistes, des clowns ou encore des acrobates aériens…👉Dans le Gaboteur du 20 septembre, découvrez en page 8 la compagnie de cirque contemporain québécoise Flip Fabrique, qui sera dans la capitale le 26 septembre prochain :Photo : Stéphane Bourgeois@sjcircusfest