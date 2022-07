Ali Chaisson reconnu par la Compagnie des Cent-Associés francophones

En plus de son bénévolat au sein d’organismes nationaux comme la Fédération de la jeunesse canadienne-française et la Société nationale de l’Acadie, Ali Chaisson a été honoré pour son travail en tant que président du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP). Pendant son mandat entre 2010 et 2016, il a oeuvré notamment à la création d’une deuxième école francophone dans la capitale de la province (l’École Rocher-du-Nord) et collaboré à la mise en place de législations permettant l’élection des conseillers scolaires francophones au même titre que les conseillers du Newfoundland and Labrador English School District (NLESD).

