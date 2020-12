ADMINISTRATION PORTUAIRE DE ST. JOHN’S

AVIS CONCERNANT LES DROITS

Avis est donné par la présente, en vertu de l’article 51 de la Loi maritime du Canada, qu’en raison de la pandémie du coronavirus, l’Administration portuaire de St. John’s (APSJ) propose de ne pas augmenter ses droits de quayage, d’amarrage et de port pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022.

Le barème des droits de port actuels est affiché sur le site Web de l’APSJ au www.sjpa.com sous l’onglet « Formulaires et Tarifs », le barème proposé contenant plus de détails se trouvant sous l’onglet « Nouvelles ». Ces documents peuvent également être obtenus sur demande auprès de l’APSJ, et les personnes intéressées à faire des représentations à ce sujet peuvent le faire par écrit à l’adresse suivante :

Administration portuaire de St. John’s

1, rue Water

St. John’s NL A1C 5X8

Tél. : (709) 738-4782

Courriel : [email protected]