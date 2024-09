Le soldat inconnu arrive dans la province

En avance du centenaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve, le 1er juillet prochain,

une série de cérémonies commémoratives ont été orchestrées sur les deux rives de l’océan Atlantique afin

d’honorer la contribution de la province dans la Première Guerre mondiale.

C’est au Monument terre-neuvien à Beau-

mont-Hamel, en France, que le 25 mai dernier la cérémonie de transfert des restes d’un soldat inconnu de la Première Guerre

mondiale à eu lieu. Parmi presque deux cent personnes présentes à la cérémonie, dont le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador et d’autres membres du gouvernement provincial; des déléga-tions des gouvernements du Canada et de la France; des délégations des Forces armées canadiennes (FAC), de la Légion royale canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador (LRC-NL) et des Anciens combattants du Canada(ACC).

Cette cérémonie de rapatriement fait une partie dite «spéciale» de l’événementiel pour le centenaire, un moment émouvant pour tous ceux qui étaient présents. Les délégations présentes ont ensuite suivi le corbillard à l’aéroport de Lille. Une cérémonie de la rampe a eu lieu sur le tarmac de l’aéroport et l’avion a décollé à 18h heure de France en direction de St. John’s.

Le caporal Jack Baggs du Royal Newfoundland Regiment a participé dans la cérémonie en tant que porteur d’insigne. Il décrit la cérémonie comme «un moment très émouvant et un point marquant de [sa] carrière militaire.»

Dès l’atterrissage à l’aéroport de St. John’s, où attendait le public terre-neuvien, la commémoration s’est poursuivie. Plusieurs gens ont suivi le cortège, faisant le tour des sites historiques en ville. Une centaine de personnes l’attendaient au Monument commémoratif national de guerre.

Le soldat reposera ensuite au Confederation Building du 28 au 30 juin, permettant au public de lui rendre hommage avant son transfert dans la tombe du Soldat inconnu au centre-ville le 1er juillet.

Ces événements furent le résultat de cinq ans de planification et d’organisation par une énorme équipe composée des membres

des gouvernements provincial et fédéral, des ACC, des FAC, du Commonwealth War Graves Commission et d’un comité directeur du centenaire composé d’historiens, de membres du gouvernement et d’ingénieurs, parmi d’autres.

Dans les pas du Padre Nangle

Si une partie des travaux de renouvellement actuels du Monument commémoratif national de la guerre consiste à la construction de la nouvelle tombe du Soldat inconnu, il y a cent ans, c’est Padre Nangle qui s’est porté volontaire pour la création du monument. Ayant servi comme aumônier militaire pour le Royal Newfoundland Regiment pendant la Première Guerre mondiale,

Padre Nangle est devenu Directeur des sépultures de guerre, de l’enregistrement, des demandes de renseignements et des monuments commémoratifs en 1918 et représente le Dominion de Terre-Neuve au sein de la Imperial War Graves Commission.

En 1919, en plein milieu de ses travaux pour la création du sentier du Caribou, Padre Nangle s’engage dans le projet de monument de guerre à Terre-Neuve. Gary Browne, porte-parole pour la LRC-NL et biographe du Padre Nangle, explique que son dévouement à la cause est une réponse aux travaux de Padre Nangle. Ce dernier savait que la grande majorité des terre-neuviens n’auraient

jamais eu l’occasion de voyager en Europe pour voir les monuments qui composaient le sentier du Caribou. Il voulait donc assurer d’établir un site de mémoire ici afin que le résidents puissent rendre hommage à leurs proches tombées dans les conflits, surtout les mères qui ont perdu leurs fils.

Le monument national est enfin dévoilé le 1er juillet 1924, le jour du Souvenir à Terre-Neuve-et-Labrador. Suivant les pas de Padre Nangle cent ans plus tard, Frank Sullivan, vice-président de la LRC-NL, s’est présenté au gouvernement provincial en automne 2020 pour proposer la création d’une tombe du Soldat inconnu. Membre des FAC en 2000, Frank a eu la chance d’assister à l’inhumation du soldat inconnu devant le monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa – événement qui lui à changé la vie. Il s’est rendu compte en 2019 que Terre-Neuve-et-Labrador, qui ne faisait pas partie du Canada avant 1949, était le seul ancien Dominion britannique qui ne détenait pas de son propre sépulcre pour «un héros de guerre reconnu par dieu» comme il préfère dire. Depuis 1993 l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud ont tous financé leurs propres tombes. Cette information a servi comme justificatif de l’idée de la rapatriement, qui était fortement soutenue par le premier ministre Andrew Furey. «Le soutien personnel de Furey est remarquable, phénoménal, son gouvernement est la raison pour laquelle nous sommes si proches de ce jour important», dit Gary Browne.

Projet approuvé par le CWGC en juillet 2022, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a accordé 6,1 millions de dollars au projet et le gouvernement du Canada y a investi plus de 3,5 millions.

Une fondation de fierté

Gary et Frank, tous les deux nés avant la confédération, ont cité une fierté liée à leur identité terre-neuvienne comme une force motrice pour ce projet. En dépit de l’existence de la tombe du Soldat inconnu à Ottawa comme site de mémoire pour les Canadiens du continent, il y avait le désir de construire une tombe qui racontait l’histoire spécifique des pertes de Terre-Neuve-et Larbador. Il existe toujours «la fierté des personnes et la fierté du lieu», explique Gary.

La tombe sera donc construite en granit et en labradorite.Frank Sullivan ajoute: «On me demande souvent: “Si vous saviez que cela vous coûterait autant de travail, le feriez-vous quand même?” Oui.»