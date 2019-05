Vote étudiant à TNL : Les Libéraux de Dwight Ball majoritaires

Plus de 13 000 élèves des niveaux élémentaire et secondaire ont participé au programme Vote étudiant pour l’élection provinciale de Terre-Neuve-et-Labrador de 2019, aujourd’hui, le 16 mai. Leur verdict : Dwight Ball et le Parti libéral de Terre-Neuve et Labrador a eu leur préférence pour former un gouvernement majoritaire, raflant 25 sièges et 46,0 % du vote de ces jeunes. Le Parti conservateur-Conservateur a remporté 10 sièges, avec 33,4 % du vote étudiant. Le NPD termine cette course avec trois sièges et deux indépendants sont élus.

Seuls deux chefs de partis ont remporté leur siège lors de cet exercice d’apprentissage par les élèves : Dwight Ball, du Parti libéral et Alison Coffin, du NPD. Le chef conservateur Ches Crobie ainsi que Graydon Pelly, de la Newfoundland and Labrador Alliance, ont été défaits dans leur circonscription.

Vote des élèves des écoles du CSFP

Deux écoles du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador (CSFP) ont participé à ce scrutin. À l’école Sainte-Anne de La Grand’Terre, les élèves ont voté dans une proportion de 64,32% en faveur du Libéral John Finn, réélu par la majorité des élèves de la circonscription Stephenville-Port au Port. Les élèves de l’école Rocher-du-Nord, de St. John’s, ont pour leur part voté à 57,69% en faveur du néo-démocrate John Dinn, lui aussi élu dans la circonscription de St. John’s Centre, avec 50 % de la faveur populaire – des jeunes.

Pour consulter les résultats détaillés du vote étudiant à Terre-Neuve-et-Labrador, cliquez ICI.

Pour regarder la couverture de la soirée électorale en français sur les ondes de Radio-Canada, cliquez ICI